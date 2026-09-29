پخش زنده
امروز: -
۲۵ هکتار طرح گلخانهای با هدف راهبرد توسعه کشاورزی پایدار و ارتقای بهرهوری در مصرف منابع آبی، در استان فارس به بهرهبرداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس گفت: از ابتدای امسال تاکنون مجموعهای از طرحهای گلخانهای به وسعت ۲۵ هکتار در نقاط مختلف استان افتتاح شده است.
محمدصادق فانی افزود: این طرحها با هدف توسعه کشتهای نوین و افزایش بهرهوری آب و میزان تولید در استان اجرا شده است.
فانی ادامه داد: اجرای طرحهای گلخانهای علاوه بر کنترل دقیق شرایط محیطی، امکان تولید محصولات خارج از فصل را فراهم و از هدر رفت منابع آب جلوگیری میکند.
مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس اضافه کرد: توسعه این زیرساختها علاوه بر افزایش تولید محصولات کشاورزی، بستری مناسب برای ایجاد فرصتهای شغلی جدید و رونق اقتصادی در بخش کشاورزی استان فراهم میسازد.