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نهاد کتابخانههای عمومی کشور، با هدف معرفی چهرههای برجسته علمی، ادبی و فرهنگی و آشنایی مخاطبان با آثار و اندیشههای آنان، هشتمین بسته محتوایی «به استقبال» را به معرفی استاد محمدعلی موحد، نویسنده، مترجم و پژوهشگر اختصاص داد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، در ادامه انتشار بستههای محتوایی «به استقبال»، هشتمین بسته این مجموعه به معرفی استاد محمدعلی موحد، نویسنده، مترجم و پژوهشگر و آثار وی اختصاص یافته است.
محمدعلی موحد، متولد تبریز، حقوقدان، پژوهشگر، نویسنده و مترجم ایرانی است که در حوزههای حقوق، تاریخ، ادبیات و عرفان فعالیت داشته است. او دانشآموخته دکتری حقوق خصوصی است و بخش مهمی از فعالیتهای علمی و پژوهشی خود را به مطالعه و تصحیح متون، بهویژه آثار مرتبط با شمس و مولانا، اختصاص داده است.
بسته محتوایی «به استقبال»، مجموعهای از آثار این پژوهشگر در پویش به استقبال معرفی شده است:
«گزیده مقالات شمس» از آثار شاخص محمدعلی موحد است که راه ورود به جهان فکری شمس را برای خواننده هموار میکند. «شمس تبریزی» نیز از دیگر آثار اوست که به بررسی شخصیت، زندگی و اندیشه شمس و نسبت او با مولانا میپردازد.
همچنین «در هوای حق و عدالت؛ از حقوق طبیعی تا حقوق بشر» از آثار این نویسنده در حوزه حقوق و اندیشه است که به بررسی مباحثی همچون حقوق طبیعی، حق و عدالت و حقوق بشر میپردازد. این اثر از جمله آثار مورد توجه موحد در حوزه حقوق و عدالت اجتماعی است. از دیگر آثار محمدعلی موحد میتوان به «سفرنامه ابنبطوطه» اشاره کرد..
هشتمین بسته محتوایی «به استقبال» با معرفی آثار استاد محمدعلی موحد، فرصتی برای آشنایی بیشتر مخاطبان با میراث علمی، ادبی و پژوهشی این چهره برجسته فراهم کرده و آنان را به مطالعه آثار وی دعوت میکند.