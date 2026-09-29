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مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بندرماهشهر گفت: کنترل اصالت و تاریخ مصرف سموم و ارتقای دانش تخصصی کارشناسان برای جلوگیری از عرضه نهادههای غیرمجاز در دستور کار است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، احمدرضا رجبپور اظهار کرد: با هدف ارزیابی کیفیت خدمات فنی و تخصصی و بررسی نحوه خدمترسانی به کشاورزان، روند فعالیت داروخانههای گیاهپزشکی شهرستان مورد نظارت قرار گرفت.
وی افزود: در این بازدیدها، نحوه تشخیص عوامل خسارتزا، ارائه توصیههای فنی و کارشناسی و چگونگی خدماترسانی به بهرهبرداران بررسی شد.
مدیر جهاد کشاورزی بندرماهشهر ادامه داد: سموم و نهادههای گیاهپزشکی نیز از نظر اصالت، احتمال تقلبی یا قاچاق بودن و تاریخ مصرف کنترل شدند تا از عرضه و مصرف محصولات غیرمجاز و تاریخگذشته جلوگیری شود.
رجبپور با اشاره به نقش داروخانههای گیاهپزشکی در مدیریت تلفیقی آفات و کاهش مصرف بیرویه سموم تصریح کرد: ارتقای دانش تخصصی کارشناسان و تداوم نظارت و همکاری با این مراکز، با هدف حفظ سلامت محصولات کشاورزی و محیط زیست دنبال میشود.