طرح تعویض موتور کولر‌های آبی پرمصرف در شهرک صنعتی جهان‌آباد میبد با هدف بهینه‌سازی مصرف انرژی در حال اجراست و بر اساس برنامه‌ریزی ها، در یک سال آینده بیش از ۲۰ هزار کولر آبی نوسازی خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، طرح نوسازی موتور‌های کولر آبی، از اسفندماه سال گذشته و با مشارکت واحد‌های صنعتی مستقر در شهرک صنعتی جهان‌آباد میبد آغاز شده است. در نخستین مرحله اجرای طرح، بیش از سه هزار متقاضی برای تعویض موتور کولر‌های خود ثبت‌نام کردند که تاکنون موتور بیش از هزار دستگاه کولر به‌صورت رایگان تعویض شده است.

در مرحله دوم این طرح نیز ثبت‌نام از هفت هزار متقاضی جدید در دستور کار قرار دارد و در مجموع پیش‌بینی می‌شود تعداد کولر‌های نوسازی‌شدهدر یک سال آینده به بیش از ۲۰ هزار دستگاه برسد. با اجرای کامل این طرح، برآورد می‌شود بیش از ۱۶۷ میلیون کیلووات ساعت در مصرف برق صرفه‌جویی شود.

بر اساس اعلام مسئولان این طرح، تعویض موتور کولر آبی پنج‌هزار با نمونه جدید، حدود ۳۳ درصد و در کولر‌های هفت‌هزار، بیش از ۵۰ درصد کاهش مصرف برق به همراه دارد. کاهش صدای کولر و افزایش میزان خنک‌کنندگی از دیگر مزایای استفاده از موتور‌های جدید اعلام شده است.

شهرک صنعتی جهان‌آباد میبد برای تعویض موتور هر دستگاه کولر آبی، ۲۵ میلیون تومان هزینه می‌کند.

این طرح با هدف کاهش مصرف برق، افزایش بهره‌وری انرژی و نوسازی تجهیزات سرمایشی واحد‌های صنعتی در شهرک صنعتی جهان‌آباد میبد اجرا می‌شود.