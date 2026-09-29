سخنگوی دولت گفت: آنچه امروز در حوزه پرواز‌های ایران رخ می‌دهد، مصداق قلدری است و شکایت رسمی به نهاد‌های بین‌المللی ارائه شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت در نشست خبری دوره‌ای خود در ساختمان کوثر نهاد ریاست جمهوری، با اشاره به سفر اخیر رئیس جمهور و مجمع عمومی سازمان ملل، اظهار کرد: در حد فاصل جلسه سخنگویی پیشین که جلسه دهم بود و امروز که جلسه یازدهم است، ما سفر آقای رئیس‌جمهور را به نیویورک داشتیم و سخنرانی ایشان در سازمان ملل که بازتاب عزت و اقتدار ایران بود. ترکیب کردن صدای مظلومیت مردم و علاوه بر آن، اقتدار، کار هنرمندانه‌ای بود که ایشان به‌درستی انجام دادند.

مهاجرانی افزود: ایشان در این سفر بر اینکه ما آغازگر جنگ نبودیم، تاکید کردند؛ ما بیش از سه قرن است که آغازگر جنگ نبوده‌ایم، ولی همیشه در دفاع بسیار مصمم هستیم، کمااینکه اکنون نیز در هفته دفاع مقدس هستیم.

سخنگوی دولت بیان کرد: تأکید بر دوستی با همسایگان و منطقه و حل مسائل و عدالت و قانون‌گرایی، جزء موضوعاتی بود که آقای رئیس‌جمهور بر آن تأکید داشتند و همچنین حق دفاع مشروعی که طبق قطعنامه ۳۳۱۴ مجمع عمومی سازمان ملل برای هر کشور به رسمیت شناخته شده است.

وی گفت: همچنین تاکید شد به اینکه ما از جنگ نمی‌گریزیم، نمی‌ترسیم و از مذاکره هم نمی‌گریزیم ولی اعتماد مخدوش شده ما باید بازگردد و نیز بر این نکته که مقاومت عکس‌العمل طبیعی هر موجودی‌ست، تصریح شد.

دیدار‌های رسانه‌ای و کتاب «کمک رسید»

مهاجرانی در ادامه گزارش سفر رئیس جمهور به نیویورک، اظهار کرد: رئیس‌جمهور محترم نیز با رسانه‌ها دیدار‌هایی داشتند و با رسانه‌های تأثیرگذاری نظیر فاکس‌نیوز و الجزیره و ... گفت‌و‌گو کردند که البته به دلیل صف طولانی رسانه‌ها و محدودیت وقت ایشان، این سه مورد انتخاب شد. همچنین دیدار با نخبگان و صاحب‌نظران اندیشکده‌های مختلف آمریکایی و ایرانیان مقیم خارج از کشور انجام شد.

وی افزود: کتابی با نام «کمک رسید» آماده شده بود و در دیدار‌هایی که رئیس‌جمهور با رؤسای جمهور، نخست‌وزیران و مقامات عالی‌رتبه کشور‌ها داشتند، این کتاب که نشان از تخریب‌های جنگ رمضان و جنگ ۱۲ روزه و آسیب‌هایی بود که مردم عزیز ما در میناب، لامرد و بسیاری از مناطق دیده بودند، ارائه شد و جنایت‌ها را به‌درستی برای جهانیان تصویر کردند.

جای خالی دانش‌آموزان میناب را با نام «نیمکت‌های خالی»

سخنگوی دولت شروع سال تحصیلی، گفت: در طول ایامی که گذشت، شروع سال تحصیلی را داشتیم و جای خالی دانش‌آموزان میناب را با نام «نیمکت‌های خالی» گرامی می‌داریم. همچنین شروع سال تحصیلی دانشگاه‌ها را که با رسم زیبای اهتزاز پرچم توسط وزیر محترم، آقای سیمایی صراف انجام شد، گرامی می‌داریم.

وی ادامه داد: هفته دفاع مقدس را نیز به همه عزیزانی که برای دفاع از این مرز و بوم جان خود را به‌عنوان شهید، جانباز و آزاده تقدیم کردند، گرامی می‌داریم و بدانیم که ما وام‌دار این عزیزان هستیم.

بیش از ۸۰ درصد طلب گندم‌کاران پرداخت شده

مهاجرانی با اشاره به پرداخت مطالبات گندم‌کاران بیان کرد: گندم‌کاران یکی از موضوعاتی است که در سؤالات شما نیز مطرح می‌شود. این رقم در سال گذشته بالغ بر ۱۵۰ همت بود و امسال به ۴۵۰ همت رسید؛ یعنی تعهدات دولت برای خرید گندم از گندم‌کاران به حدود سه برابر افزایش پیدا کرد که بیش از ۸۰ درصد این رقم پرداخت شده و ان‌شاءالله تا پایان مهر نیز مابقی آن طبق قول سازمان برنامه پرداخت خواهد شد.

وی بیان کرد: ۸۵ درصد از تولیدات مواد غذایی ما وابسته به داخل است و این موضوع مدیون تلاش عزیزان ما در حوزه‌های کشاورزی است.

مهاجرانی اظهار کرد: در مورد تأمین ارز مورد نیاز دارو نیز میزان ارز مورد نیاز تأمین شده و میزان دارو‌هایی که به جهت شرایط تحریمی با کمبود مواجه بود، از ۶۴ قلم به ۳۲ قلم رسیده است. در مورد دارو تلاش‌های وافری را شخص رئیس‌جمهور انجام دادند که ان‌شاءالله بعداً شرح مبسوط آن ارائه خواهد شد.

طرح های عمرانی در سیستان و بلوچستان

سخنگوی دولت گفت: در سفری که خانم صادق به استان سیستان و بلوچستان داشتند، بهره‌برداری از ۶۳۳ واحد مسکن مردمی و ۲۸۱ کیلومتر راه اصلی در بزرگراهی در استان انجام شد.

وی ادامه داد: در ابتدای دهه ۹۰، میانگین ساخت راه ما در استان سیستان و بلوچستان حدود ۴۰ کیلومتر بود و امروز، طبق اذعان استاندار محترم، آقای بیجار، این روند به ۱۸۰ کیلومتر رسیده است. این نشان می‌دهد که امروز در استان سیستان و بلوچستان یک کارگاه بزرگ عمرانی داریم که تلاش می‌کند محرومیت‌های موجود در این استان را به فرصت‌هایی تبدیل کند که می‌تواند به کل کشور خدمت کند.

استانداران بومی و طرح های گردشگری

مهاجرانی با اشاره به انتخاب استانداران بومی در کشور، عنوان کرد: ابتکار انتخاب استانداران بومی و اعتماد به پیمانکاران محلی به‌خوبی در حال نتیجه دادن است.

مهاجرانی در ادامه اظهار کرد: بیش از ۳۰۰۰ طرح گردشگری با سرمایه‌گذاری ۱۳۰۰ همت در کشور در حال اجراست و ۲۴۶ پروژه از آنها در ۲۷ استان با حضور رئیس‌جمهور محترم به‌صورت همزمان به بهره‌برداری رسید.

وی افزود: امروز هفتم مهر، روز آتش‌نشان است و آتش‌نشانان یکی از سه دستگاه اصلی بودند که در ایام این دو جنگ سخت در کنار مردم حضور داشتند؛ در کنار اورژانس و هلال‌احمر. آتش‌نشانی در بزنگاه‌های سخت بحران همیشه فعال بوده است؛ از جمله در حادثه بندر شهید رجایی، آتش‌نشانی تهران با وجود بُعد مسافت، تلاش کرد نقش خود را به‌خوبی ایفا کند.

سخنگوی دولت گفت: هشتم مهر روز جهانی ناشنوایان است. در راستای شنیدن صدای همه اقشار مردم و رساندن صدای دولت به همه اقشار، ابتکار حضور یک مترجم در کنار سخنگوی دولت از ابتدای کار در دستور قرار گرفت.

مهاجرانی عنوان کرد: دستاورد‌های ارزشمند ورزشکاران ما در ژاپن، به‌خصوص دختران ورزشکار، نشان می‌دهد هرجا فرصت را به دختران به‌خوبی بدهیم، نتایج بسیار ارزشمندی خواهیم گرفت. به همه اولین‌هایی که در این رویداد شرکت کردند، از جمله ژیمناستیک زنان، تبریک می‌گویم و این موضوع نشان می‌دهد که می‌توانیم در کنار هم مسائل کشور را حل کنیم.

وی با اشاره به سالروز گرامیداشت مولانا، بیان کرد: در آستانه روز مولانا قرار داریم و نباید فراموش کنیم که این تمدن چند هزار ساله ما مدیون وجود فرهیختگانی است که این تمدن را زنده نگه داشته‌اند و ما این موهبت را داریم که بتوانیم نوشته‌های آنها را به زبان شیوای فارسی بخوانیم و با فارسی صحبت کنیم.

پیگیری حقوقی پرونده میناب

مهاجرانی در خصوص پرونده میناب و اقدامات و پیگیری‌های دولت، اظهار کرد: دولت در راستای شکایت از رژیم صهیونیستی و آمریکا، به‌ویژه پس از اتفاقات دی‌ و جنگ رمضان و فاجعه مدرسه میناب و ورزشگاه لامِرد، پرونده‌ای را آغاز کرده است.

وی افزود: مسیر حقوقی نسبتاً طولانی است و کار‌های حقوقی زمان‌بر هستند، اما به فرموده رهبری شهید که حتی اگر این کار ۲۰ سال طول بکشد، نباید از آن فروگذار کرد، دولت این روند را پیگیری می‌کند.

سخنگوی دولت گفت: این کار در شعبه ۵۵ دادگستری تهران آغاز شده و جمع‌آوری پرونده‌ها و شکایت‌های مردم در حال انجام است. حتی در میادین نیز پایگاه‌هایی برای جمع‌آوری شکایت‌ها فعال شده است.

مهاجرانی عنوان کرد: معاونت حقوقی ریاست جمهوری، به‌ویژه بخش بین‌الملل آن، متولی این امر است و پیگیری حقوق حقه مردم ایران را دنبال می‌کند.

سرنوشت اجرای قانون حذف چهار صفر از پول ملی

سخنگوی دولت در پاسخ به سؤالی در خصوص اجرای قانون حذف چهار صفر از پول ملی توسط بانک مرکزی، اظهار کرد: این قانون در مرحله اجرا، زمان‌بندی است و نحوه اجرا در بانک مرکزی در فرآیند تدوین است؛ منتها این‌گونه اقدامات، چه اجتماعی، چه سیاسی و چه اقتصادی، نیازمند آن است که کار به‌صورت کامل دنبال شود.

مهاجرانی در ادامه درخصوص جدول زمان‌بندی اجرای قانون حذف چهار صفر، گفت: دوستان ما در بانک مرکزی در حال تدوین فرآیند‌های اجرایی هستند و طبیعتاً اطلاعات تکمیلی در این زمینه توسط خودشان منتشر خواهد شد.

وی در پاسخ سوالی مبنی بر اینکه آیا در این قانون تعداد بیشتری صفر حذف خواهد شد یا خیر، خاطر نشان کرد: راجع به افزایش تعداد صفرها، فعلاً مصوب شده است را اجرا کنیم و اگر اجرا شد، کاملاً سربلند بیرون بیاییم.

طرح محله‌محوری و مسجدمحوری مکمل یکدیگر هستند

مهاجرانی در رابطه با طرح مسجد محوری، اظهار کرد: قوه قضائيه، مجلس، سپاه و دولت برای اجرای طرح مسجدمحوری اقداماتی انجام داده‌اند و این طرح با توجه به باور مردم در حال اجراست. بناست محله‌ها نخستین مکان برای حل مسائل کشور و مسائل محلی باشند.

وی افزود: با توجه به ظرفیت مساجد، حدود ۸۰ هزار مسجد در کشور داریم و کانون‌هایی نیز در این زمینه تشکیل شده است. از سوی دیگر، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز در راستای افزایش فعالیت‌ها، بر سه محور کتاب، رسانه و هنر تمرکز دارد.

سخنگوی دولت گفت: کلیت دولت نیز در حوزه‌های بهداشتی، درمانی، آموزشی و اقتصادی در حال فعالیت و تمرکز است و معتقدیم ظرفیت مسجد در کنار ظرفیت مدرسه و معتمدان محلی می‌تواند به حل نظام مسائل کمک کند.

وی ادامه داد: استان تهران به‌خوبی این طرح را آغاز کرده است و گزارش‌های تکمیلی را پس از رسیدن اقدامات به یک خروجی اولیه ارائه خواهیم کرد.

مهاجرانی عنوان کرد: طرح محله‌محوری و مسجدمحوری در واقع مکمل یکدیگر هستند و اجرای آن با تکیه بر ظرفیت‌های موجود در سطح محلات و مساجد دنبال می‌شود.

تحریم هوایی آمریکا علیه ایران مصداق قلدری یک کشور است

مهاجرانی در رابطه با موضوع تحریم‌های هوایی صورت‌گرفته علیه ایران و اقدامات صورت گرفته توسط دولت، گفت: شکایتی به نهاد‌های جهانی، از جمله ایکائو، انجام شده و طبیعتاً ما پیگیر مسائل حقوقی و قانونی هستیم. دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی کشور نیز در این زمینه مواضعی صادر کرده که به اندازه کافی گویا است.

سخنگوی دولت گفت: در عین حال، مذاکرات ما در حال انجام است و اصولاً معتقد هستیم تا جایی که می‌شود، موضوعات را به صورت دیپلماتیک حل کنیم. ما معتقد هستیم موضوعات محلی و منطقه‌ای باید در خود منطقه حل‌وفصل شود و نظام مذاکرات ما نیز در همین راستا در حال انجام است.

مهاجرانی عنوان کرد: آنچه امروز بر سر پرواز‌های ما می‌آید، مصداق قلدری یک کشور است و ما این موضوع را از مسیر‌های حقوقی، قانونی و دیپلماتیک پیگیری خواهیم کرد.

مهاجرانی در رابطه با برخی ناامنی‌های صورت‌گرفته در مناطق غربی و جنوب‌شرق کشور خاطرنشان کرد: اداره کشور دو سویه دارد؛ یک سویه نرم آن مشارکت مردم است و یک سویه سخت آن نیز نیرو‌های دفاعی کشور هستند که در این زمینه به‌خوبی وارد عمل می‌شوند. همه نیرو‌های اطلاعاتی، امنیتی و عملیاتی نیز در این زمینه در هوشیاری کامل هستند و شهدایی را نیز در این مسیر، مانند همیشه، تقدیم کشور عزیزمان کرده‌ایم.

وی افزود: نکته‌ای که بسیار حائز اهمیت است، توجه به حوزه‌های نرم است و باید بر پرهیز از هرگونه دامن زدن به اختلافات تأکید کنیم. از سویی وجود استاندارانی که با زبان محلی صحبت می‌کنند و استاندارانی که متعلق به همان اقلیم هستند، نشان می‌دهد که می‌توانیم با اتکا به مردم مسائل خود را حل کنیم.

مهاجرانی عنوان کرد: اصولاً عملیات تروریستی محکوم به شکست است، زیرا تروریست هدف خود را شلیک به زندگی مردم قرار می‌دهد، اما قدرت زندگی همیشه از قدرت گلوله بیشتر است.

مهمترین اقدامات دولت در راستای مولدسازی دارایی‌ها

سخنگوی دولت در رابطه با اجرای قانون مولدسازی، میزان اموال فروخته‌شده و محل هزینه‌کرد آن اظهار کرد: همان‌طور که قانون مولدسازی مشخص می‌کند، محل هزینه‌کرد منابع، طرح های نیمه‌تمام است. اصلاحات اساسی نیز در زیرساخت‌های قانونی و مقرراتی در راستای تحقق این هدف صورت گرفته و به همین جهت، این نهاد تغییراتی داشته است.

مهاجرانی افزود: اگر بخواهم درباره عملکرد دولت چهاردهم در حوزه مولدسازی توضیح دهم، یکی از بزرگ‌ترین موارد مولدسازی، مولدسازی ۳۲ همتی بود که در اصفهان صورت گرفت. تهاتر زمین در کرج با مطالبات پیمانکار پل یک و ورزش دو همت واگذاری زمین بانک سپه پس از ارزش‌افزایی، از دیگر اقدامات بوده است.

وی ادامه داد: همچنین تشکیل صندوق املاک با دارایی‌های متعلق به وزارت اقتصاد و مولدسازی زندان‌ها و مراکز اقامتی در کل کشور، از دیگر اقدامات انجام‌شده است که ارزش بیش از سطح همتی دارد و زندان رجایی‌شهر نیز یکی از مصادیق آن است.

سخنگوی دولت در خصوص پیش‌بینی دولت برای افزایش رقم کالابرگ و اینکه آیا افزایش اعتبارات از محل مازاد درآمد ناشی از افزایش قیمت بنزین تأمین می‌شود یا خیر، اظهار کرد: کالابرگ برای کمک به حفظ معیشت مردم است، به‌خصوص مردمانی که تحت فشار اقتصادی و تورم قرار دارند. ما به هیچ عنوان گرانی‌ها را انکار نمی‌کنیم و مردم نیز به‌خوبی واقف هستند که فشار اقتصادی و تورم، سفره‌های آنان را هدف گرفته است. این فشار ناشی از شرایطی است که دشمن ایجاد می‌کند، اما هرگز اتفاق مورد نظر دشمن رخ نخواهد داد.

رقم کالابرگ افزایش پیدا خواهد کرد

مهاجرانی افزود: همان‌طور که رئیس‌جمهور نیز قول داده بودند، رقم کالابرگ افزایش پیدا خواهد کرد. با توجه به جنگی که در آن قرار گرفته‌ایم، طبیعتاً مقداری جابه‌جایی در هزینه‌کرد دولت صورت گرفته که کاملاً طبیعی است. وقتی دولت درگیر جنگ می‌شود و بیش از ۲۰۰۰ نقطه زیرساخت برق مورد اصابت قرار می‌گیرد، تأمین هزینه‌های مربوط به این شرایط باید صورت بگیرد.

وی ادامه داد: در راستای عدالت اجتماعی و کمک به تأمین معیشت، به‌خصوص برای نهاد‌های پایین، کار آغاز شده است و ان‌شاءالله شاهد افزایش رقم کالابرگ خواهیم بود. حتماً به گروه‌های کم‌درآمد توجه ویژه خواهد شد. هدف این طرح، عدالت‌محوری و حمایت از مردمانی است که خدای نکرده ممکن است دچار تبعات ناشی از سوءتغذیه شوند و نخستین گروهی که بر آنها تمرکز می‌شود، همین گروه هستند.

مردم با کالابرگ پفک و لواشک می‌خرند!

مهاجرانی عنوان کرد: برای اینکه این هدف به‌درستی محقق شود و راهکار مورد نظر بتواند به‌درستی کار کند، حتماً بر نحوه هزینه‌کرد نظارت خواهد شد. مثالی که درباره پفک مطرح شد، مثال خوبی بود؛ پیش از این نیز موضوع خرید لواشک مطرح شده بود که مردم با اعتبار کالابرگ لواشک خریداری می‌کنند. این موضوعات نیز حتماً مورد نظارت قرار خواهد گرفت. ضمنا رقمی که از افزایش قیمت بنزین حاصل می‌شود، رقم بسیار زیادی نیست، اما تمام خواهد شد.

مهاجرانی در رابطه با وضعیت گاز در فصل سرمای پیش رو اظهار کرد: ما جدای از ناترازی گاز که از ابتدای دولت چهاردهم با آن مواجه بودیم، با همراهی مردم در زمستان و تابستان توانستیم شرایط را مدیریت کنیم، زیرا عبور از زمستان ۱۴۰۳ و تابستان ۱۴۰۴ و زمستان ۱۴۰۴ و نیز تابستان ۱۴۰۵، بدون همراهی مردم امکان‌پذیر نبود.

وی افزود: علاوه بر این ناترازی، شاهد حملاتی بودیم که دشمن به حوزه‌های انرژی کشور انجام داد و حدود ۲۳۰ میلیون مترمکعب از تولید ما از دست رفت. البته تلاش بر این است که بخشی از این میزان به چرخه تولید بازگردد، اما به هر حال این رقم، به‌ویژه با توجه به اینکه صنعت برای ما موضوع بسیار پررنگی است، اهمیت دارد.

سخنگوی دولت گفت: دولت باید با هماهنگی‌های انجام‌شده در شورای عالی انرژی و تلاش‌های وزارت کشور، به‌گونه‌ای عمل کند که در عین روشن نگه داشتن چراغ صنعت، از بروز مشکل برای خانه‌های مردم نیز جلوگیری شود.

مهاجرانی عنوان کرد: طبق روالی که در سال‌های گذشته نیز وجود داشته و مردم تجربه آن را دارند، احتمالاً در استان‌های شمالی با مشکل مواجه باشیم. وزارت کشور هشدار‌های لازم را به استانداران این استان‌ها داده و تمهیدات لازم برای جلوگیری از ایجاد مشکل در زندگی مردم اتخاذ شده است.

وی بیان کرد: امیدواریم با همراهی مردم و تنظیم دمای موتورخانه‌ها، بخاری‌ها، پکیج‌ها و سایر دستگاه‌های حرارتی روی ۲۰ درجه، بتوانیم زمستان را با حداقل خاموشی و حداقل مشکل برای مردم پشت سر بگذاریم.

مهاجرانی در رابطه با بررسی طرح نفوذ در مجلس و اینکه آیا به نظرات دولت در تصویب این طرح توجه می‌شود، اظهار کرد: هیچ ایرانی وطن‌دوستی با نفوذ موافق نیست و همه وطن‌دوستان با هرگونه نفوذی مخالف هستند. نگرانی دولت درباره مفاد این طرح است و دولت به‌صورت رسمی و مکتوب مخالفت خود را با مفاد آن اعلام کرده است، نه با اصل طرح.

وی افزود: همان‌طور که پیش‌تر نیز گفتم، هیچ ایرانی با نفوذ موافق نیست و فرمایشات رهبری شهید نیز بر همین موضوع دلالت دارد. بنابراین، ما با اصل اینکه نباید نفوذ صورت بگیرد، ۱۰۰ درصد موافق هستیم، اما درباره نحوه مدیریت این موضوع، نظراتی داریم که به‌صورت مکتوب و رسمی اعلام کرده‌ایم.

سخنگوی دولت گفت: به دلیل حساسیت‌هایی که به‌خصوص در موضوعات علمی وجود دارد، معاونت علمی ریاست جمهوری نیز در کمیسیون‌ها شرکت می‌کند. البته معتقدیم برای قضاوت باید منتظر بمانیم و ببینیم خروجی چه خواهد شد.

مهاجرانی عنوان کرد: دولت نگرانی‌های خود را در حوزه‌های مختلف، از جمله امور علمی، نگهداری سرمایه‌های انسانی و موضوعاتی از جنس مکاتبات و حتی مسائل اقتصادی، به‌صراحت اعلام کرده است.

مهاجرانی در رابطه با مشکلات و تبعات حریم درجه ۲ اطراف تخت جمشید در حفظ هویت ملی اظهار کرد: عده‌ای از مردم نگران موضوع هویت ملی و تخت جمشید هستند که این نگرانی بسیار ارزشمند است. ما سه گونه حریم داریم که شامل حریم مرحله یک، دو و سه است و در حریم نباید هیچ‌گونه تغییری صورت گیرد؛ اصطلاحاً نباید آجر روی آجر گذاشته شود.

وی افزود: روستای مهدیه در شورای عالی شهرسازی برای الحاق به شهرستان مرودشت و استفاده از خدمات شهری مطرح شده بود، اما دغدغه وزارت میراث فرهنگی این بود که این اقدام ممکن است به جای دریافت خدمات شهری، به ساخت‌وساز شهری منجر شود؛ بنابراین با این طرح مخالفت کرد.

سخنگوی دولت گفت: با هماهنگی دو وزیر محترم، خانم صادق و آقای صالحی، این موضوع متوقف شده است. طرحی که اکنون دنبال می‌شود، برنامه‌ای در حوزه گسترش بوم‌گردی در این روستا است که هم به اقتصاد مردم کمک کند و هم موجب حفظ حریم‌هایی شود که باید به‌درستی صیانت شوند.

جنگ و دیپلماسی دو راهبرد در راستای تأمین منافع ملی هستند

سخنگوی دولت در رابطه با انجام مذاکرات غیرمستقیم میان ایران و آمریکا و میزان آمادگی دولت برای اینکه احتمال دارد مذاکرات به نتیجه نرسد، اظهار کرد: ما مذاکرات را در جهت حفظ منافع ملی می‌دانیم، همان‌گونه که دفاع را نیز ابزار تأمین و تحمیل منافع ملی می‌دانیم. بنابراین، جنگ و دیپلماسی دو راهبرد هستند که در راستای تأمین منافع ملی، از هرکدام در جای خود و با نهایت قدرت استفاده می‌کنیم.

مهاجرانی افزود: از ابتدای شکل‌گیری مذاکرات و پیش از حمله و جنگ ۱۲ روزه، دولت می‌دانست که نباید به مذاکرات دل خوش کند و نباید برنامه‌های کشور را به این موضوع گره بزند؛ بنابراین خود را برای سناریو‌های مختلف آماده کرده بود. افزایش بهره‌برداری از پروژه‌ها نیز دقیقاً ناشی از همین رویکرد بود؛ یعنی هیچ موضوعی را به مذاکرات گره نزدیم و خود را برای سخت‌ترین سناریو‌ها آماده کردیم.

وی بیان کرد: برای حفظ منافع ملی و امنیت مردم، هر اقدامی را که لازم باشد انجام خواهیم داد. دولت خود را برای سخت‌ترین شرایط آماده کرده و همه تمهیدات لازم نیز اندیشیده شده است.

سخنگوی دولت گفت: به دلیل محدودیت در ارائه اطلاعات، تأکید می‌کنم که با استفاده از ظرفیت‌های منطقه‌ای، دسترسی به بازار‌های مختلف و شرکایی که داریم، کار را دنبال می‌کنیم و امور کشور، همان‌گونه که مردم نیز شهادت می‌دهند، به‌خوبی پیش رفته است؛ جز موضوع گرانی که آن را می‌پذیریم و می‌دانیم ناشی از جنگ است.

سخنگوی دولت در خصوص احتمال افزایش حقوق در نیمه دوم سال اظهار کرد: ایجاد تغییراتی از جنس افزایش حقوق، نیازمند منابع پایدار است و با توجه به شرایط جنگی که در آن قرار داریم، بدیهی است منابع پایداری که اکنون پیدا می‌کنیم، صرف موضوعاتی از جنس کالابرگ و معیشت مردم می‌شود.

وی افزود: در حوزه حقوق کارکنان دولت، با توجه به شرایطی که در آن قرار داریم، تصمیمی برای افزایش حقوق نداریم. با وجود این، تأکید می‌کنم که فشار بر مردم وجود دارد و به همین جهت، سازمان‌ها تلاش می‌کنند با ارائه رفاهیات، مقداری از این فشار را کاهش دهند، اما می‌دانیم که این اقدامات کفایت نمی‌کند.

مهاجرانی گفت: تعیین حقوق باید در شورای عالی کار، متشکل از نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت، به تصویب برسد.

مهاجرانی افزود: با توجه به فشار‌هایی که بر بخش خصوصی وارد می‌شود، باید در نظر داشت که این تصمیم به گونه‌ای باشد که بخش خصوصی را نیز راضی نگه دارد.

وی ادامه داد: با وجود فشار‌های ناشی از افزایش قیمت نهاده‌ها و ستانده‌های بخش تولید، بخش خصوصی همچنان تلاش می‌کند اشتغال را حفظ کند و با در نظر گرفتن رفاهیات، فشار بر بخش کارگری را کاهش دهد.

مهاجرانی در رابطه با برخی پرونده‌های دانشجویان در اعتراضات دی سال گذشته، اظهار کرد: باور ما بر این است که دانشگاه محل نقد و گفت‌وگوست و مسائل دانشگاه باید در داخل دانشگاه حل‌وفصل شود، اما نقد باید در چارچوب‌های ادبی و اخلاقی و با رعایت آداب و قوانین سخن گفتن در دانشگاه صورت گیرد.

وی افزود: اگر تخلفی در دانشگاه رخ دهد که دامنه آن فراتر از خود دانشگاه باشد، چنانچه دانشگاه ورود نکند، سایر دستگاه‌ها ورود خواهند کرد.

سخنگوی دولت ادامه داد: در موضوعاتی که به هویت ملی، پرچم و تاریخ تمدنی ما مربوط می‌شود، موضوع فراتر از دانشگاه است. در عین حال، تلاش ما بر نقد مشفقانه و شنیدن نقد مصلحانه است، اما باید توجه داشت که جامعه در برخی موضوعات تحمل نمی‌کند.