یک قاضی دادگاه فدرال در واشنگتن دستور ساختار مدیریت بحران فدرال (FEMA) و دولت ترامپ را لغو و مسدود کرد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ طبق این دستور، پرداخت بودجه‌های حمایتی ضدتروریسم به ایالات و حکومت‌های محلی مشروط به ایجاد تغییرات در روند برگزاری و مدیریت انتخابات شده بود.

قاضی در رای خود تاکید کرد که این اقدام خارج از اختیارات قانونی آژانس‌های فدرال است و ارتباطی میان قوانین انتخاباتی و پیشگیری از اقدامات تروریستی وجود ندارد. این تصمیم یکی از جدیدترین شکست‌های حقوقی دولت ترامپ در تلاش برای گسترش اختیارات فدرال بر نحوه برگزاری انتخابات در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره محسوب می‌شود.