به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، عبدالامیر نیرومند اظهار کرد: با پیگیری‌های انجام‌شده و همکاری مطلوب تولیدکنندگان گوشت مرغ استان، به‌منظور تامین پایدار پروتئین موردنیاز جامعه و با توجه به شرایط اقلیمی ویژه خوزستان، میزان جوجه‌ریزی واحد‌های مرغداری استان در شهریور ماه سال جاری به حدود پنج میلیون و ۳۰۰ هزار قطعه رسید.

وی با اشاره به تحقق جوجه‌ریزی در مرغداری‌های استان، هدف از این اقدام را تامین پایدار پروتئین موردنیاز جامعه و تنظیم بازار عنوان کرد.

نیرومند گفت: پیش‌بینی می‌شود از این میزان جوجه‌ریزی، بیش از ۱۰ هزار تن گوشت مرغ آماده طبخ استحصال و به بازار مصرف عرضه شود که نقش مهمی در تنظیم بازار و تأمین امنیت غذایی استان خواهد داشت.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان ادامه داد: پیگیری مستمری برای ورود مرغ آماده طبخ استان به اهداف صادراتی به ویژه کشور عراق، دنبال می‌شود که در صورت محقق شدن، ضمن فعال کردن ظرفیت کامل، استان خوزستان در بخش تامین و صادرات پروتئین، به خصوص گوشت مرغ، در منطقه جنوب ممتاز خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: سازمان جهاد کشاورزی خوزستان با رصد مستمر وضعیت تولید، تأمین نهاده‌ها و پشتیبانی از واحد‌های پرورش مرغ گوشتی، برنامه‌های لازم برای تداوم تولید و جلوگیری از نوسانات احتمالی بازار را در دستور کار دارد.

میزان مصرف روزانه مرغ در خوزستان حدود ۴۰۰ تن است که این محصول از طریق تولید درون‌استانی و واردات از استان‌های دیگر تامین می‌شود.