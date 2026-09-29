حجت‌الاسلام سید سلمان ذاکر نماینده ارومیه در مجلش شورای اسلامی با تقدیر از کشاورزان و صادرکنندگان، بر ضرورت نوسازی کشاورزی بر مبنای علم، تضمین سلامت محصولات، کاهش زیان و اصلاح نظام بازار تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، حجت‌الاسلام سید سلمان ذاکر، نماینده ارومیه در مجلس در همایش روز ملی سیب با تقدیر از کشاورزان و صادرکنندگان، بر لزوم نوسازی کشاورزی بر مبنای علم، تضمین سلامت محصولات، کاهش زیان و اصلاح نظام بازار تأکید کرد.

نماینده ارومیه با تأکید بر نوسازی نظام تولید کشاورزی بر مبنای دانش، علم و فناوری بومی، خاطرنشان کرد: اگر بخواهیم گردنه‌ها را رد کنیم و خودمان را در جهان ثابت کنیم و مشتری‌هایمان رغبت خوبی به محصولات ما داشته باشند، باید مبنا را علم قرار دهیم و آموزش بدهیم. نسل گذشته عوض شده و بسیاری از جوانان تحصیل‌کرده به جای کارمندی به کشاورزی روی می‌آورند. اگر نتوانیم این افراد را آموزش دهیم و کلاس‌های آموزشی برگزار کنیم، افت علمی باعث می‌شود برتری خود را از دست بدهیم. آموزش از طریق صدا و سیما و حضور فیزیکی، موجب کاهش هزینه‌های کلان و بهبود روزافزون محصولات می‌شود.

ذاکر در خصوص تهاتر ارزی اظهار داشت: تهاتر ارزی از اول یک بنا بوده که نتوانستیم اجرا کنیم. ما نمی‌خواهیم بگوییم ارز ندهیم؛ ارز اعتبار یک صادرکننده است. اگر حساب ارزی باز کند و دولت ببیند بیش از سه میلیون دلار در حسابش ارز هست، می‌آید و می‌گوید یک میلیون دلار بفروش. نه اینکه با زور بگوید باید بیای بدی و پروانه را باطل کند و اجازه ندهد حسابش را ببندد. این رفتار با صادرکننده در شأن ما نیست. اگر با این اوضاع و احوال قیمت کشتی‌ها این‌گونه است، بیایید ارز را تهاتر توسعه دهیم. به جای اینکه ارز بیاوریم، سموم بیاوریم — که این همه گرانی سموم کشاورز را درآورده — بتوانیم سموم بیاوریم، موز و آناناس بیاوریم و توسعه دهیم، اما یقه کشاورز را نگیریم که، چون نداری کارت بازرگانی‌ات را تعطیل و باطل می‌کنند. اینها کاهش احتمال زیان است که باید برنامه داشته باشیم.

وی با اشاره به اهمیت سورتینگ و بسته‌بندی محصولات کشاورزی تصریح کرد: اگر میوه ما سورتینگ نشود و بسته‌بندی نشود، فروشش مشکل می‌شود؛ رنگش مشکل دارد، سایزش مشکل دارد و ده‌ها مسئله دیگر. دوره قبل من وزیر آقای ضی‌آور را به صحن علنی مجلس آوردم و همه شروع کردند و گفتند هر ساعت خانم باید سورتینگ داشته باشد. آنجا باید حمایت کنند. امروز الحمدلله خود ارومیه و بال و نوز د خود استاد مقی نقی آقای کریمی مطالب را ببینند. اگر سورتینگ نباشد، واقعاً فروششان مشکل است. سورتینگ و بسته‌بندی جز مواردی است که زیان را کاهش می‌دهد و بهره‌وری را بالا می‌برد.