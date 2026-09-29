عضو و سخنگوی کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی از ارائه طرح تحقق عدالت آموزشی در مجلس برای کم کردن شکاف و فاصله در نظام تعلیم و تربیت کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، عمران عباسی با تبریک آغاز سال تحصیلی جدید، آسیب‌های وارده ناشی از طوفان وسیلاب اخیر به برخی از مدارس را از دغدغه‌های امسال آموزش و پرورش در آستانه سال تحصیلی عنوان کرد که خوشبختانه با پیگیری‌ها و اقدامات به موقع مسئولان همه کلاس‌های درس مدارس آسیب دیده بازسازی و یا با فضا‌های مناسب جایگزین، آماده پذیرش برای ورود دانش آموزان در شروع سال تحصیلی شدند.

نماینده مردم قائم شهر، سوادکوه، سوادکوه شمالی، سیمرغ و جویبار در مجلس همچنین کمبود نیروی انسانی در برخی مناطق را دغدغه دیگر امسال وزارت آموزش و پرورش عنوان کرد که که بر پایه مدیریت انجام شده ضمن تامین نیرو‌های مورد نیاز اکنون ازاین بابت هیچ مشکلی در مدارس وجود ندارد.

عضو وسخنگوی کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس، وجود شکاف و فاصله آموزشی در نظام تعلیم و تربیت را دغدغه مهم در وزارت آموزش و پرورش عنوان و تاکید کرد: برای رفع این دغدغه طرح ایجاد عدالت آموزشی در مدارس کشور که خودم از طراحان این موضوع بودم به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است.

عباسی یادآور شد:

امروز سیاست گذاری کلان ما در کمیسیون آموزش، تحقیقات فناوری مجلس و وزیر آموزش و پرورش این است تا بر پایه مدیریت برنامه ریزی شده ضمن تحقق عدالت آموزشی در این وزارتخانه، همه مدارس کشور از عدالت آموزشی نسبتا برابر برای رشد و تعالی و تربیت و هدایت فرزندان در مسیر توسعه و پیشرفت ایرانی اسلامی برخوردار شوند