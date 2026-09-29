به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان گفت: در حال حاضر ۷۰۰ هکتار از اراضی باغی چهارمحال و بختیاری به کشت انگور اختصاص یافته است که این میزان حدود ۹ درصد از کل باغات استان را شامل می‌شود.

بهرامی افزود: شهرستان کیار قطب اصلی تولید انگور در استان است.

به گفته وی در حال حاضر هزار و ۷۰۰ هکتار از اراضی این شهرستان به کشت باغات انگور اختصاص یافته که سالانه حدود ۲۷ هزار تن محصول از این اراضی برداشت می‌شود.