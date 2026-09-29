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دومین اردوی جهادی جهادی دامپزشکی استان یزد به مناسبت هفته دفاع مقدس، با هدف پیشگیری از شیوع بیماریهای دامی و بیماریهای مشترک انسان و دام، در روستاهای بنادک سادات و هنزا از توابع دهستان میانکوه شهرستان مهریز برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، مسئول اردوهای جهادی دامپزشکی استان یزد، از برگزاری دومین اردوی جهادی جهادی دامپزشکی استان یزد در دهستان میانکوه شهرستان مهریز خبر داد.روحالله خاتمی، افزود: در این اردوی جهادی، خدمات دامپزشکی بهصورت رایگان به دامداران و روستاییان ارائه شد و واکسیناسیون دام و طیور در برابر بیماریهای مختلف صورت گرفت.
خاتمی با اشاره به اجرای برنامههای پیشگیرانه در این اردو، گفت: واکسیناسیون دامها علیه بیماری تب برفکی و هاری و همچنین واکسیناسیون طیور علیه بیماری نیوکاسل صورت گرفت و جایگاه دامها نیز سمپاشی شد.
مسئول اردوهای جهادی دامپزشکی استان یزد، هدف از برگزاری این اردوها را پیشگیری و کنترل بیماریهای دامی و بیماریهای مشترک انسان و دام عنوان کرد و افزود: پیشگیری از بیماریهایی از جمله تب کریمه کنگو و تب برفکی، از مهمترین اهداف اجرای این طرحهای جهادی است.وی با اشاره به اهمیت کنترل بیماری تب برفکی اظهار کرد: این بیماری یک بیماری ویروسی و بسیار واگیردار در دام است که میتواند با علائمی مانند تب، ایجاد زخم در دهان و کاهش اشتها همراه باشد و خسارتهای اقتصادی قابل توجهی به دامداران وارد کند.
خاتمی خاطرنشان کرد: اجرای اردوهای جهادی دامپزشکی و ارائه خدمات رایگان، نقش مؤثری در ارتقای بهداشت دام، کاهش خطر شیوع بیماریها و افزایش آگاهی دامداران درباره راههای پیشگیری و کنترل بیماریهای دامی دارد.
دومین اردوی جهادی دامپزشکی استان یزد در روستاهای بنادک سادات و هنزا در دهستان میانکوه شهرستان مهریز برگزار شد.