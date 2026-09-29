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دانشآموزان هنرمند و خلاق آذربایجانغربی در مرحله کشوری چهلوچهارمین «جشنواره فرهنگی هنری فردا»، با کسب ۲۹ رتبه کشوری در رشتهها و بخشهای مختلف، جایگاه شایستهای در میان برگزیدگان این جشنواره به دست آوردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، دانشآموزان هنرمند و خلاق آذربایجانغربی در مرحله کشوری چهلوچهارمین جشنواره فرهنگی هنری فردا، با کسب ۲۹ رتبه کشوری در رشتهها و بخشهای مختلف، جایگاه شایستهای در میان برگزیدگان این جشنواره به دست آوردند.
در نتایج اعلامشده مرحله کشوری، دانشآموزان آذربایجانغربی موفق به کسب ۲۳ رتبه در رشتههای انفرادی، ۲ رتبه در بخش گروهنوازی، یک رتبه در بخش گروه سرود تلفیقی، یک رتبه در بخش نمایشنامهخوانی و یک رتبه در بخش هفته ماها شدند.
این دستاورد، بیانگر ظرفیت گسترده دانشآموزان استان در حوزههای فرهنگی و هنری و حاصل فعالیت مستمر دانشآموزان، همراهی خانوادهها و تلاش معلمان، مربیان و عوامل فرهنگی و هنری مدارس و مناطق آموزش و پرورش آذربایجانغربی است.
گستره موفقیتهای کسبشده در بخشهای متنوع این جشنواره، ظرفیت مدارس استان در شناسایی، پرورش و هدایت استعدادهای فرهنگی و هنری دانشآموزان را نمایان کرده و استمرار برنامههای فرهنگی و هنری را بهعنوان یکی از زمینههای مهم شکوفایی استعدادهای دانشآموزی برجسته میسازد.