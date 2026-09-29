سرپرست مرکز ملی مولدسازی دارایی‌های دولت: مازاد بودن تعداد ۲۲ ملک دولتی در چهار استان اردبیل، هرمزگان، خوزستان و کرمان به تصویب اعضا رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل وزارت امور اقتصادی و دارایی، حسین امیررحیمی سرپرست مرکز ملی مولدسازی دارایی‌های دولت با اشاره به برگزاری شصت و چهارمین جلسه کمیته تخصصی هیأت عالی مولد سازی اظهار کرد: توانستیم بعد از مدتی تأخیر که به دلایلی از جمله وقوع جنگ رمضان و دیگر مسایل، این جلسه را به ریاست وزیر اقتصاد برگزار کنیم.

وی ادامه داد: در این جلسه، مازاد بودن تعداد ۲۲ ملک دولت در چهار استان اردبیل، هرمزگان، خوزستان و کرمان به تصویب اعضا رسید.

امیررحیمی افزود: همچنین توانستیم در این کمیته برای حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان از اموال دولت، قیمت مصوب کنیم که با توجه به رویکرد جدید دولت در خصوص مولد سازی، انتظار داریم، برای این املاک که مازاد بودن آنها در سنوات گذشته اعلام شده، با تصویب این قیمت‌ها در واگذاری موفق شویم.

سرپرست مرکز ملی مولدسازی دارایی‌های دولت اعلام کرد: بیشترین میزان اموال مازاد قیمت گذاری شده در جلسه امروز، مربوط به چهار مجموعه و زمین خدماتی در شهرستان سرعین و استان اردبیل بود که ارزش برآوردی و قیمت پایه کارشناسی آنها، حدود هفت هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان بوده است.

امیررحیمی با اشاره به حضور وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در شصت و چهارمین جلسه کمیته تخصصی هیأت عالی مولد سازی، گفت: با توجه به حجم بالای املاک مشمول مولد سازی متعلق به مجموعه وزارت میراث فرهنگی به لحاظ ارزش ریالی، (معادل هفت هزار و ۳۱۰ میلیارد تومان) و نیز اهمیت موضوع مولد سازی برای مجموعه میراث فرهنگی و گردشگری، دکتر صالحی امیری هم در جلسه امروز حاضر بودند.

وی ابراز امیدواری کرد که در شرایط جدید و با تشکیل مجدد کمیته تخصصی هیأت عالی مولد سازی و تشکیل منظم جلسات، بتوان مولد سازی در حوزه‌های مختلف را افزایش داد و منابع نقدی حاصل از آن را به خزانه دولت واریز کرد.