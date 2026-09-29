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همایش ادبی یک آسمان خورشید برگزار و از شاعران پیشکسوت عرصه ادبیات دفاع مقدس در خوزستان تجلیل به عمل آمد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان، در این همایش با تأکید بر نقش اثرگذار شخصیتهای فرهنگی و هنری در تابآوری جامعه، ایستادگی و مقاومت اظهار کرد: شخصیتهای فرهنگی و هنری در مسیر تربیت جامعه و در راستای رسالت پیامبران حرکت میکنند و نقش آنان در شکلدهی به نگرش و رفتار اجتماعی بسیار مهم و اثرگذار است.
حسین براتی با اشاره به ظرفیت جامعه فرهنگی و هنری استان افزود: حضور اعضای نخبه کانونهای فرهنگی هنری مساجد در تجمعات و میادین مردمی نشاندهنده ظرفیت بالای جامعه فرهنگی و هنری است و باید از این ظرفیت در مسیر فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی بهره گرفت.
براتی همچنین با تأکید بر نقش اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه در مخاطبشناسی و مخاطبسنجی گفت: محور فعالیت فرهنگی، انسان و ارتباط مؤثر با اوست و ما تلاش میکنیم با شناخت مخاطب و برقراری ارتباط مؤثر با جامعه، در راستای رسالت پیامبران و تأثیرگذاری فرهنگی انجام وظیفه کنیم.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان در ادامه از مجموعه معاونت فرهنگی ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی و جامعه ادبی استان برای فعالیتها و تلاشهای انجامشده تقدیر کرد.
معاون فرهنگی ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان نیز با اشاره به حجم بالای فعالیتهای ادبی در شهرستانهای مختلف استان اظهار کرد: رویدادهای ملی و استانی متعددی در حوزه ادبیات برگزار میشود و تشکیل حلقههای ادبی در شهرستانها نیز با جدیت دنبال خواهد شد.
علی بهرامی افزود: صدور احکام رؤسای انجمنهای شعر، داستان و شاهنامهخوانی در تمامی شهرستانهای استان انجام خواهد شد تا فعالیتهای ادبی در شهرستانها سامان بیشتری پیدا کند و ظرفیتهای موجود در این حوزه بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.
بهرامی با تأکید بر اهمیت تقویت جریان ادبی در شهرستانها ادامه داد: ظرفیتهای ادبی خوزستان تنها محدود به مرکز استان نیست و شاعران و نویسندگان توانمندی در شهرستانهای مختلف فعالیت دارند که باید زمینه حضور و نقشآفرینی بیشتر آنان در رویدادهای ادبی فراهم شود.
در ادامه این همایش، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستانهای دشت آزادگان و هویزه نیز با تأکید بر اهمیت ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در شهرهای مرزی اظهار کرد: شهرهای مرزی خوزستان به واسطه پیشینه تاریخی و نقش مردم این مناطق در دوران دفاع مقدس، ظرفیت ویژهای برای تبیین و انتقال فرهنگ ایثار و شهادت دارند.
همایون ساکی حسینی افزود: حضور فعال اهالی فرهنگ و هنر در تجمعات میدانی و مردمی و همچنین ظرفیت بالای تربیتیافتگان کانونهای فرهنگی هنری مساجد و انجمنهای فرهنگی و هنری، سرمایهای ارزشمند برای فعالیتهای فرهنگی در شهرستانهاست.
ساکی ادامه داد: نیروهای فرهنگی تربیتیافته در کانونهای مساجد و انجمنهای ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامی از ظرفیتهای ارزشمند جامعه هستند و باید زمینه حضور و نقشآفرینی بیشتر آنان در برنامههای فرهنگی فراهم شود.
در بخش دیگری از این همایش، با حضور پدر شهید سلیم جلیلیان، از شهدای خوزستانی جنگ رمضان، از مقام این شهید و خانواده وی تجلیل به عمل آمد.
همچنین شاعران و فعالان ادبی از شهرستانهای ماهشهر، ایذه، باغملک، لالی، مسجدسلیمان، اندیمشک، اهواز، کارون، دزپارت، خرمشهر، دشت آزادگان، رامهرمز، هفتکل، سوسنگرد، رامشیردر همایش ادبی «یک آسمان خورشید» حضور یافتند و سرودههای خود را به زبانهای فارسی و عربی با موضوعات ایثار، شهادت و دفاع مقدس قرائت کردند.
مدیر ستاد کانونهای فرهنگی هنری مساجد خوزستان نیز در این همایش بر افزایش مشارکت کانونهای مساجد در برنامههای فرهنگی و اثرگذار با موضوعات ارزشی تأکید کرد.
مسعود میرزاپور سرمایه ادبی استان را فرصتی ارزشمند برای نهادینهکردن فرهنگ مقاومت و ایستادگی در جامعه دانست و گفت: کانونهای فرهنگی هنری مساجد میتوانند با بهرهگیری از ظرفیت شاعران، نویسندگان و فعالان فرهنگی، نقش مؤثرتری در تولید و ترویج آثار فرهنگی و ادبی با موضوعات ارزشی ایفا کنند.
میرزاپور همچنین با تقدیر از حضور پدر شهید سلیم جلیلیان، خانوادههای شهدا را نمونه بارز ایثار و تعهد عنوان کرد و بر ضرورت پاسداشت یاد و خاطره شهدا و انتقال ارزشهای دفاع مقدس به نسلهای جدید تأکید کرد.