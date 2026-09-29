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علی حاجیپور امتیازآورترین بازیکن دیدار ایران و اندونزی در مرحله مقدماتی بازیهای آسیایی ناگویا ۲۰۲۶ شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم ملی والیبال ایران در سومین مسابقه خود در مرحله مقدماتی بازیهای آسیایی ناگویا ۲۰۲۶ به مصاف اندونزی رفت و سه بر دو این تیم را شکست داد.
علی حاجیپور با کسب ۲۴ پوئن، امتیازآورترین بازیکن این دیدار شد و فرهان هلیم بازیکن شماره ۱۴ اندونزی نیز با کسب ۱۸ پوئن، بهترین بازیکن این تیم بود.
تیم ملی والیبال ایران در مجموع ستهای این مسابقه ۱۱۰ امتیاز کسب کرد که به ترتیب ۵۹ پوئن در حمله، ۱۲ امتیاز در دفاع، ۷ پوئن سرویس و ۳۲ امتیاز از اشتباهات بازیکنان حریف بود.
بازیکنان تیم ملی والیبال اندونزی نیز در مجموع ستهای این مسابقه ۱۰۵ امتیاز کسب کردند که شامل ۵۴ امتیاز حمله، ۱۱ دفاع، ۸ پوئن سرویس و ۳۲ امتیاز از اشتباهات بازیکنان تیم ایران بود.