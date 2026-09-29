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رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی گفت: این استان با تولید سالانه بیش از یک میلیون و ۴۰۰ هزار تن سیب، ظرفیت بالایی در حوزه تولید، فرآوری، بستهبندی و صادرات محصولات کشاورزی دارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی گفت: این استان با تولید سالانه بیش از یک میلیون و ۴۰۰ هزار تن سیب، ظرفیت بالایی در حوزه تولید، فرآوری، بستهبندی و صادرات محصولات کشاورزی دارد.
وی در آئین گرامیداشت روز ملی سیب که در ارومیه برگزار شد گفت: با حمایت مدیریت ارشد استان و تلاش تولیدکنندگان و صادرکنندگان، روند تولید و صادرات سیب در آذربایجان غربی با وجود مشکلات موجود ادامه دارد و بخش خصوصی در این زمینه نقش مهمی ایفا میکند.
اصغری افزود: آذربایجان غربی حدود یک میلیون و ۹۰۰ هزار تن ظرفیت فرآوری محصولات کشاورزی و حدود ۴۰۰ هزار تن ظرفیت سورتینگ و بستهبندی دارد که میتواند زمینهساز توسعه صادرات و ایجاد ارزش افزوده بیشتر شود.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان با اشاره به عملکرد این مجموعه در یک سال گذشته گفت: آذربایجان غربی در حوزه آموزش و ترویج کشاورزی رتبه نخست کشور را کسب کرده و در بخش آب و خاک نیز عملکرد مطلوبی داشته است.
وی افزود: بیش از ۲۰ هزار هکتار از اراضی استان به سامانههای نوین آبیاری مجهز شده و در حوزه اراضی و واگذاریها نیز جایگاه استان از رتبه بیستم به رتبه دوم کشور ارتقا یافته است.
وی همچنین از سرمایهگذاری بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومانی در بخش کشاورزی استان خبر داد و گفت: توسعه زنجیرههای تولید، فرآوری و صادرات محصولات کشاورزی از برنامههای اصلی استان است که با هدف کاهش هدررفت، افزایش ارزش افزوده و تقویت صادرات دنبال میشود.