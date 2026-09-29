تجلیل از خانواده شهید منا در کلاچای رودسر تجلیل از خانواده شهید منا در کلاچای رودسر تجلیل از خانواده شهید منا در کلاچای رودسر تجلیل از خانواده شهید منا در کلاچای رودسر تجلیل از خانواده شهید منا در کلاچای رودسر

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، به مناسبت هفته دفاع مقدس و روز بزرگداشت شهدای منا، جمعی از مسئولان بخش کلاچای با حضور در منزل خانواده معظم شهید والامقام رحمت غلامی از شهدای فاجعه منا، با این خانواده بزرگوار دیدار و از مقام شامخ این شهید گرانقدر تجلیل کردند.

در این دیدار صمیمانه، حاضران ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای فاجعه منا و تمامی شهدای اسلام و انقلاب، بر ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و تکریم خانواده‌های معظم شهدا به عنوان میراث داران ارزش‌های دفاع مقدس تأکید کردند.

خانواده شهید غلامی نیز با بیان خاطراتی از این شهید والامقام، بر استمرار راه شهدا و پاسداشت آرمان‌های آنان تأکید کردند.

این دیدار با اهدای لوح تقدیر و هدایایی از سوی مسئولان بخش کلاچای به خانواده معظم شهید همراه بود و در پایان حاضران برای شهدای منا و همه شهیدان اسلام طلب علو درجات کردند.