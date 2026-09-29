رئیس دانشگاه فرهنگیان از اجرای برنامه‌های متنوع فرهنگی، قرآنی و تربیتی و تغییر رویکرد دانشگاه به سمت «دانشکده‌محوری» و توجه بیشتر به زیست شبانه دانشجویان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مهرزاد حمیدی با اشاره به برنامه‌های فرهنگی و اعتقادی دانشگاه فرهنگیان گفت: اعتقادات و باور‌های دانشجو معلمان به نظام جمهوری اسلامی از اهمیت بالایی برخوردار است، چراکه این افراد در آینده مسئولیت تربیت دانش‌آموزان را بر عهده خواهند داشت.

وی افزود: در حوزه مسائل اعتقادی و فرهنگی دانشجویان، برنامه‌های متنوعی در دانشگاه فرهنگیان در حال اجراست و تلاش می‌کنیم این فعالیت‌ها در فضای دانشگاه و به‌ویژه محیط‌های دانشجویی گسترش پیدا کند.

رئیس دانشگاه فرهنگیان با اشاره به موفقیت‌های دانشجویان این دانشگاه در جشنواره‌های فرهنگی گفت: دانشگاه فرهنگیان در جشنواره نشریات دانشجویی میان دانشگاه‌های کشور، اعم از دانشگاه‌های وزارت علوم، وزارت بهداشت و دانشگاه فرهنگیان، با کسب ۲۳ عنوان در بخش‌های مختلف، موفق به کسب مقام‌های اول، دوم و سوم و در مجموع رتبه نخست شد.

حمیدی ادامه داد: همچنین هفته گذشته جشنواره قرآنی در زنجان برگزار شد و استعداد‌هایی که در این جشنواره حضور پیدا کردند، بسیاری از شرکت‌کنندگان را متحیر کرد. این موضوع نشان می‌دهد که در دانشگاه فرهنگیان در حوزه‌های فرهنگی و قرآنی کار جدی در حال انجام است.

وی درباره تغییر رویکرد دانشگاه در حوزه فرهنگی گفت: یکی از تغییرات و چرخش‌هایی که در دانشگاه دنبال کرده‌ایم، حرکت به سمت «دانشکده‌محوری» و توجه به «زیست شبانه» دانشجویان است.

رئیس دانشگاه فرهنگیان افزود: به مسئولان فرهنگی دانشگاه تأکید کرده‌ام که «خانه فرهنگ» را در خوابگاه‌ها و دانشکده‌ها راه‌اندازی کنند تا این مجموعه مسئول گسترش فعالیت‌های فرهنگی، تربیتی و ورزشی در زیست شبانه دانشجویان و در محیط دانشکده‌ها باشد.

حمیدی تصریح کرد: به جای اینکه خودمان را صرفاً درگیر برنامه‌های ملی، کم‌تعداد و با مشارکت محدود کنیم و هزینه‌های خود را در آن بخش صرف کنیم، تصمیم گرفته‌ایم چرخش تحولات‌آفرین را به سمت خوابگاه‌ها و محیط‌های دانشجویی ببریم. ممکن است برنامه‌های ملی از نظر تبلیغاتی بیشتر دیده شوند، اما هدف ما این است که فعالیت‌های فرهنگی و تربیتی در زندگی روزمره دانشجویان جریان داشته باشد.

وی در ادامه به برنامه‌های دانشگاه در حوزه هوش مصنوعی اشاره کرد و گفت: برای آموزش معلمان در حوزه هوش مصنوعی نیز برنامه‌ریزی کرده‌ایم و پیش‌بینی شده است سخنرانی‌ها و برنامه‌های آموزشی ادواری برای بخش‌های مختلف، پردیس‌ها، مراکز و دانشکده‌ها برگزار شود و در این زمینه از ظرفیت استادان بهره بگیریم.

رئیس دانشگاه فرهنگیان همچنین از بازنگری عمیق در رشته‌های دانشگاهی خبر داد و اظهار کرد: معاونت آموزشی مکلف شده است تمام رشته‌های دانشگاهی را مورد بازنگری عمیق قرار دهد تا با توجه به مسائل روز و تحولاتی که در حوزه‌های علمی رخ داده است، محتوای رشته‌ها، دروس و عناوین درسی مورد بررسی و در صورت نیاز اصلاح و به‌روزرسانی شود.

حمیدی درباره کمبود معلم نیز گفت: در حال حاضر با کمبود معلم مواجه هستیم و درباره وضعیت تأمین معلم و نیاز‌های آموزش و پرورش باید از مسئولان این وزارتخانه سؤال شود.