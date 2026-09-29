دستگیری سارق مشاعات ساختمانی در شهرستان قرچک
فرمانده انتظامی شهرستان قرچک از دستگیری سارق سابقهدار و حرفهای مشاعات ساختمانی توسط رئیس کلانتری ۱۱ مرکزی به همراه عوامل تجسس کلانتری خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما
، سرهنگ ابوالقاسم قاسمپور در تشریح این خبر اظهار داشت: در پی وقوع چند فقره سرقت از مشاعات ساختمانها در حوزه استحفاظی کلانتری ۱۱ مرکزی، موضوع بهصورت ویژه در دستور کار رئیس کلانتری و عوامل تجسس این یگان قرار گرفت.
وی افزود: در تحقیقات انجامشده، متهم به ۱۲ فقره سرقت از مشاعات ساختمانی به ارزش بیست میلیارد ریال اعتراف کرد و اموال و ادوات مرتبط با سرقت نیز از وی کشف و ضبط شد.