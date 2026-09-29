به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سردار علی‌اکبر جاویدان گفت: در راستای تشدید برخورد قاطع با هرگونه قاچاق موادمخدر در طول نوار مرزی، مرزداران استان سیستان و بلوچستان از فعالیت باند بزرگ قاچاق موادمخدر در منطقه مرزی شهرستان میرجاوه مطلع شدند و با برنامه‌ریزی دقیق عملیاتی و تشدید اقدامات کنترلی، موضوع را به صورت ویژه در دستور کار خود قرار دادند.

وی افزود: با انجام اقدامات گسترده اطلاعاتی، محل اختفای و تردد قاچاقچیان و محموله موادمخدر و همچنین زمان برنامه‌ریزی شده جهت انتقال محموله به عمق کشور مشخص شد، مرزداران در قالب چند تیم پوششی و عملیاتی منطقه مورد نظر را در کنترل خود قرار دادند و با هدایت عملیاتی و پشتیبانی اطلاعاتی، توانستند محموله موادمخدر را کشف کنند.

فرمانده مرزبانی انتظامی ادامه داد: در این عملیات هدفمند سوداگران مرگ که در مقابل تاکتیک‌های عملیاتی مرزداران توان مقابله نداشتند، با برجا گذاشتن محموله سنگین و خودرو از محل متواری و مرزداران موفق شدند در پاکسازی منطقه، ضمن توقیف یک دستگاه خودرو نیسان، مقدار دو تن و ۱۲۰ کیلوگرم موادمخدر از نوع تریاک، یک قبضه سلاح جنگی کلاش، یک قبضه سلاح جنگی کلت، دو تیغه خشاب کلاش و مقادیری فشنگ جنگی و یک نوار فشنگ گرینوف را کشف کنند.

سردار جاویدان ضمن تقدیر و تشکر از زحمات و مجاهدت‌های مرزداران استان سیستان و بلوچستان به خصوص فرمانده و کارکنان هنگ مرزی میرجاوه، خاطرنشان کرد: مجموعه مرزبانی با اشراف اطلاعاتی و حضور در تمام نقاط مرزی کشور، اجازه نمی‌دهد قاچاقچیان و مخلان نظم و امنیت در هیچ نقطه‌ای از کشور احساس امنیت و آرامش کنند و برخورد مرزبانی و دستگاه قضائی با آنان قاطع و قانونی خواهد بود.