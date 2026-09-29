همزمان با هفته دفاع مقدس، واحد پرواربندی ۵۰ رأسی بره در روستای برگه شهرستان میاندورود با اعتباری بالغ بر یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان و با حمایت بسیج سازندگی این شهرستان به بهره‌برداری رسید.

این واحد در راستای اجرای طرح‌های اقتصاد مقاومتی و با هدف ایجاد اشتغال و رونق فعالیت‌های تولیدی و دامپروری در منطقه افتتاح شد.

راه‌اندازی این واحد پرواربندی، زمینه توسعه فعالیت‌های دامپروری و ایجاد فرصت‌های شغلی برای اهالی روستا را فراهم کرده و گامی در جهت تقویت تولید و حمایت از کسب‌وکار‌های روستایی به شمار می‌رود.