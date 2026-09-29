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واحد پرواربندی ۵۰ رأسی بره در روستای برگه شهرستان میاندورود راه اندازی شد.
همزمان با هفته دفاع مقدس، واحد پرواربندی ۵۰ رأسی بره در روستای برگه شهرستان میاندورود با اعتباری بالغ بر یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان و با حمایت بسیج سازندگی این شهرستان به بهرهبرداری رسید.
این واحد در راستای اجرای طرحهای اقتصاد مقاومتی و با هدف ایجاد اشتغال و رونق فعالیتهای تولیدی و دامپروری در منطقه افتتاح شد.
راهاندازی این واحد پرواربندی، زمینه توسعه فعالیتهای دامپروری و ایجاد فرصتهای شغلی برای اهالی روستا را فراهم کرده و گامی در جهت تقویت تولید و حمایت از کسبوکارهای روستایی به شمار میرود.