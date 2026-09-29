سعید مهرزادی، مدیرکل دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد سازمان غذا و دارو و دانشیار فارماکولوژی دانشگاه علوم پزشکی ایران، با سابقه فعالیت پژوهشی در حوزه ملاتونین، از جمله پژوهشگران ایرانی فعال در مطالعات بین‌المللی این حوزه به شمار می‌رود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، ملاتونین در سال‌های اخیر تنها به‌عنوان تنظیم‌کننده چرخه خواب و بیداری مورد مطالعه نبوده و پژوهش‌های گسترده‌ای درباره نقش آن در فرآیند‌هایی همچون استرس اکسیداتیو، التهاب، عملکرد میتوکندری، پیام‌رسانی سلولی و سرطان انجام شده است.

سعید مهرزادی، دانشیار فارماکولوژی دانشگاه علوم پزشکی ایران، در بخشی از فعالیت‌های پژوهشی خود بر مکانیسم‌های اثر ملاتونین در سرطان تمرکز داشته است؛ حوزه‌ای که موضوع مطالعات پژوهشگران برجسته‌ای در کشور‌های مختلف جهان نیز بوده است.

رگ‌زایی، آپوپتوز یا مرگ برنامه‌ریزی‌شده سلولی، اتوفاژی، استرس شبکه آندوپلاسمی و استرس اکسیداتیو از جمله محور‌هایی هستند که در پژوهش‌های دکتر مهرزادی درباره ظرفیت‌های مکانیستی ملاتونین در برابر سرطان مورد بررسی قرار گرفته‌اند.

یکی از مقالات او در این زمینه با عنوان مروری به‌روز بر ظرفیت‌های مکانیستی ملاتونین در برابر سرطان نقش‌های محوری در رگ‌زایی، آپوپتوز، اتوفاژی، استرس شبکه آندوپلاسمی و استرس اکسیداتیو در سال ۲۰۲۱ در نشریه Cancer Cell International منتشر شده است.

در این مقاله، شواهد علمی مربوط به اثرات مختلف ملاتونین بر فرآیند‌های سلولی مرتبط با سرطان بررسی شده و نقش این مولکول در مسیر‌هایی مانند تنظیم رگ‌زایی، مرگ سلولی، اتوفاژی و استرس اکسیداتیو مورد توجه قرار گرفته است.

مطالعات بین‌المللی ملاتونین همچنین پژوهشگرانی از آمریکا، آلمان، آرژانتین، هند و سایر کشور‌ها را دربرمی‌گیرد و موضوعاتی از ریتم‌های شبانه‌روزی و گیرنده‌های ملاتونین تا زیست‌شناسی رادیکال‌های آزاد و کاربرد‌های بالقوه درمانی این مولکول را پوشش می‌دهد.

فعالیت پژوهشی دکتر مهرزادی در این حوزه، در کنار مسئولیت اجرایی او در سازمان غذا و دارو، بخشی از سابقه علمی وی در حوزه فارماکولوژی و پژوهش‌های زیست‌پزشکی را نشان می‌دهد.

پژوهش درباره مکانیسم‌های زیستی ملاتونین همچنان از موضوعات مورد توجه در مطالعات فارماکولوژی و زیست‌پزشکی در سطح بین‌المللی است.