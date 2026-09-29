رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در دویست و بیست و هشتمین جلسه شورای عالی تحول و تعالی سازمان، محور‌های مورد توجه رئیس قوه قضاییه را تشریح و بر اجرای آنها در راستای تسریع امور و ارتقای خدمت‌رسانی به مردم تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حسن بابایی با اشاره به حضور رئیس جمهور در مجمع عمومی سازمان ملل متحد و طرح مسائل و حق‌طلبی ملت ایران در این مجمع، اظهار کرد: مواضع مطرح‌شده در این نشست و تبیین فجایعی که علیه کشورمان صورت گرفته، قابل توجه بود و در این چارچوب، مواضع برخی کشور‌های منطقه در قبال سیاست‌های آمریکا نیز حائز اهمیت بود.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به مباحث مطرح‌شده در جلسه شورای عالی قوه قضاییه، گفت: سازمان ثبت به عنوان یکی از سازمان‌های مهم قوه قضاییه، با توجه به حجم فعالیت‌ها و نقشی که در اجرای سند تحول و برنامه هفتم پیشرفت دارد، از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است و در برنامه هفتم ۲۲ تکلیف بر عهده سازمان ثبت قرار گرفته است؛ به گونه‌ای که در برخی موارد، مجموع تکالیف چند دستگاه اجرایی تنها نیمی از تکالیف سازمان ثبت در این برنامه است.

بابایی با اشاره به تأکید رئیس قوه قضاییه بر برقراری و تقویت ملاقات‌های مردمی، گفت: لازم است برنامه ملاقات‌های مردمی به صورت مستمر در تمامی واحد‌های ثبتی برگزار شود؛ این اقدام باید در واحد‌های استانی نیز مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: مدیران و کارکنان باید در مواجهه با انتقاد‌ها با سعه صدر رفتار کنند و اقدامات لازم برای برقراری میز خدمت در مساجد نیز در دستور کار قرار گیرد.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان اینکه استفاده از ظرفیت مردم در انجام وظایف دستگاه‌ها از دیگر موضوعات مورد تأکید رئیس قوه قضاییه بوده است، تصریح کرد: گزارش‌ها و مطالبات مردمی باید به صورت جدی در دستور کار قرار گیرد و مدیران سازمان نیز باید با فساد و منشأ فساد مقابله و برخورد کنند.

بابایی همچنین بر ضرورت رعایت پوشش اسلامی در ادارات و دفاتر اسناد رسمی تأکید کرد و گفت: همه همکاران باید جایگاه خود را در این زمینه بدانند و نسبت به رعایت ضوابط مربوط اهتمام داشته باشند.

وی، وظیفه صیانتی مدیران نسبت به خود و همکاران را نیز از دیگر موضوعات مهم مطرح‌شده دانست و افزود: در خصوص نیرو‌های جدید باید توجه ویژه‌ای به این موضوع صورت گیرد و این مسئله به عنوان یک راهبرد و سیاست سازمان، با جدیت دنبال شود.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در ادامه با اشاره به تأکید رئیس قوه قضاییه بر تسریع در انجام امور، گفت: باید امور مردم در سریع‌ترین زمان ممکن انجام شود و از ایجاد تأخیر در ارائه خدمات جلوگیری شود.

وی با تأکید بر ضرورت همبستگی و همکاری در مجموعه سازمان ثبت، گفت: همبستگی صرفاً یک موضوع اداری نیست، بلکه دارای ابعاد معنوی است و باید احترام متقابل و مشورت در مجموعه مورد توجه قرار گیرد.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خاطرنشان کرد: استفاده از ظرفیت برخی بازنشستگان و متخصصان و تشکیل یک مجمع مشورتی می‌تواند در پیشبرد امور سازمان و بهره‌گیری از تجربیات و دیدگاه‌های تخصصی، بسیار مثمرثمر باشد.

بابایی با گرامیداشت هفته دفاع مقدس و یاد و خاطره شهدا، بر ضرورت توجه به مناسبت‌های ملی و انقلابی و گرامیداشت یاد شهدا تأکید کرد.