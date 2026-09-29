

حمید قنبری در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما ، جلوگیری از ایستایی این محصولات در گمرک به دلیل فساد پذیر بودن را هدف راه اندای این مسیر گمرکی برشمرد.

وی در تشریح هشتمین نشست ستاد هماهنگی روابط اقتصادی خارجی که به موضوع صادرات مرکبات استان مازندران و بررسی مشکلات آن اختصاص داشت، تصریح کرد: نگاه ما به این حوزه تنها محدود به یک نوع کالا نیست بلکه باید به صورت زنجیره ارزش ، یعنی از باغداری تا بسته بندی، صنایع وابسته، حمل و نقل، صادرات و در نهایت بازگشت ارز مورد حمایت قرار گیرد.

معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر امور خارجه، کشورهای مقصد صادراتی مرکبات را کشورهای همسایه ازجمله روسیه، افغانستان ،عراق، پاکستان، هند، گرجستان و کشورهای حوزه آسیای مرکزی برشمرد.

قنبری، مهمترین موانع صادراتی در حوزه صادرات مرکبات را مجوزها و ممنوعیت های صادراتی و وارادتی، روشهای بازگشت ارز، پایانه های مرزی و ایستایی در مرزها عنوان کرد و افزود: در این نشست

علاوه بر مسئولان ، نمایندگان بخش خصوصی و صادرکنندگان این استان، سفرا و نمایندگان کشورهای هدف به صورت مجازی به بررسی ظرفیت های صادراتی و همچنین مشکلات صادرکنندگان در آن کشورها پرداختند.

وی تصریح کرد: برقراری ارتباط مستقیم بین صادرکنندگان و فعالان اقتصادی با سفرا و نمایندگی ها ما در خارج کشور به صورت مستمر انجام خواهد شد تا مشکلات بدون واسطه پیگیری شود.