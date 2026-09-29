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۶۸ فقره تغییر کاربری غیرمجاز با اجرای طرح عملیاتی حکاک در شهرستان مرودشت شناسایی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس گفت: طرح عملیاتی «حکاک» با هدف صیانت از منابع پایه تولید و مقابله با ساختوسازهای غیرقانونی در شهرستان مرودشت اجرا و ۶۸ فقره تغییر کاربری غیرمجاز شناسایی و اخطاریههای قانونی صادر شد.
نبیالله یزدی رویکرد اصلی این طرح را پیشگیری از وقوع تخلفات و پایش مستمر مناطق پرخطر دانست افزود: تمامی موارد شناساییشده مشمول دریافت اخطاریه توقف عملیات شدند.
وی بیان کرد: در کنار شناسایی ۶۸ مورد تغییر کاربری، ۳۵ فقره حکم قضایی (موضوع تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی) به مرحله اجرا درآمد و برخورد قانونی با سه بنگاه معاملات املاک متخلف نیز در دستور کار قرار گرفت.
مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس در پایان از شهروندان خواست ضمن رعایت حریم اراضی زراعی، هرگونه ساختوساز مشکوک یا دیوارکشی غیرمجاز را به سامانه ارتباط مردمی ۱۳۱ گزارش دهند.
همچنین شهروندان میتوانند از طریق کانال «همیاران زمین سبز» در پیامرسان بله به نشانی @HAMYARANZAMINSABZOSTANFARS گزارشهای خود را برای بررسی سریعتر ارسال کنند.