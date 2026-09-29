به مناسبت هفته دفاع مقدس، محفل آیینی و ادبی «آن دم که یاس چیدند» با حضور خانواده‌های رزمندگان و شهدای گرانقدر، با هدف بزرگداشت ایثارگری‌های دوران مقاومت برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، به مناسبت هفته دفاع مقدس، محفل آیینی و ادبی «آن دم که یاس چیدند» با حضور خانواده‌های رزمندگان و شهدای گرانقدر، با هدف بزرگداشت ایثارگری‌های دوران مقاومت برگزار شد. این برنامه که با محوریت هنر و ادبیات ملی برپا گردید و فضایی معنوی را برای بازخوانی حماسه‌های دفاع مقدس فراهم آورد.

در این محفل، تنی از شاعران برجسته با اجرای اشعار خود به زبان‌های فارسی و ترکی آذری، مضامینی همچون «وطن»، «ایثار»، «شهادت» و «رهبری» را در قالب روایت‌های شعری بازآفرینی کردند. تنوع زبانی در این نشست، نشان‌دهنده پیوند عمیق فرهنگ ملی و منطقه‌ای با مفاهیم مقدس دفاع مقدس بود.

تداوم مسیر شهادت از طریق قلم

خدیجه معصومی، مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان آذربایجان غربی، با تأکید بر نقش ماندگاری ادبیات در حفظ هویت حماسی، اظهار داشت: «نام و یاد انسان‌هایی که در طول تاریخ انقلاب ایستادگی کردند، در کلام و شعر جاودانه می‌شود. هر بیت شعری که شاعران برای شهدا می‌سرایند، در واقع شفیعی برای آنها در روز موعود خواهد بود.» وی افزود که ثبت یاد و خاطره شهدا توسط قلم نویسندگان و شاعران، سرمایه‌ای بسیار ارزشمند برای نسل‌های آینده است که باید از آن صیانت کرد.



نیر الهامی، مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری آذربایجان غربی نیز در سخنان خود به ضرورت مشارکت همگانی در ترویج فرهنگ دفاع مقدس اشاره کرد و گفت: «هدف ما این است که تمامی اقشار جامعه، با حضور پررنگ خود، جلوه‌ای از ایثار و رشادت‌های رزمندگان را رقم بزنند.»

وی با اشاره به جایگاه ویژه ادبیات در این مسیر افزود: «شاعران نقش بسزایی در انعکاس روح و معنویت این مسیر دارند. از این رو، حمایت از شاعران و حمایت از فرآیند چاپ آثار ادبی مرتبط با موضوع دفاع مقدس، از اهداف اصلی و راهبردی ما در حوزه خانواده و فرهنگ است.»

این مراسم با حضور جمعی از مسئولان فرهنگی، فعالان ادبی و خانواده‌های شهدا برگزار شد و با تأکید بر لزوم پیوند میان هنر و ارزش‌های انقلاب اسلامی به پایان رسید.