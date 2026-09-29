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فرماندار شوش با اشاره به ظرفیتهای غنی تاریخی و فرهنگی این شهرستان گفت: توسعه فضاهای کتابخانهای و احداث سالنهای مطالعه استاندارد از جمله نیازهای شهر جهانی شوش است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محسن ستاریفر در آیین تکریم و معارفه سرپرست اداره کتابخانههای عمومی شهرستان شوش ادامه داد: شوش شهر شاعران و نویسندگان بزرگ از جمله دعبل خزایی از شاعران شهیر اهل بیت (ع) است و محروم بودن این شهرستان از زیرساخت کتابخانهای استاندارد قابل قبول نیست.
وی با تاکید بر اهتمام شهرداریهای این شهرستان به پرداخت نیم درصد سهم نهاد کتابخانههای عمومی شوش بیان کرد: نیم درصد از بودجه شهرداری براساس قانون متعلق به نهاد کتابخانهها است و انتظار از شهرداریهای این شهرستان عمل به این وظیفه قانونی برای ارتقای سرانه کتابخانهای است.
فرماندار شوش با بیان اینکه کتابخانه مرکزی شوش نیازمند توسعه و استانداردسازی است، افزود: بهره گیری از ظرفیت خیران شهرستان به منظور تقویت نهاد کتابخانههای شوش باید به عنوان اولویت در دستور کار قرار گیرد.
وی با بیان اینکه این شهرستان دارای نویسندگان بزرگی در زمینههای دفاع مقدس، روانشناسی، پژوهشی و علمی است، ادامه داد: هر اقدامی برای تقویت کتابخانهها و ارتقای فرهنگ کتاب و کتابخوانی شوش حمایت میشود.
ستاریفر، تقویت کتاب و کتابخوانی در این شهرستان را وظیفهای همگانی دانست و گفت: حمایت از فرهنگ کتاب و کتابخوانی در این شهرستان و برگزاری رویدادهای کتابخوانی در اولویت است.