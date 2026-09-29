به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، استاندار مازندران در پنجمین مجمع سلامت استان گفت: حدود ۷۵ درصد معضل پسماند در استان برطرف شد و برای رفع معضل فاضلاب هشت همت اعتبار اختصاص دادیم

یونسی افزود: مهار آب‌های سطحی هم اکنون ۱۸ درصد در استان هست و با ساخت سد‌های جدید در نقاط با تنش ابی این آمار را ارتقا دهیم.

مشاور وزیر بهداشت و رییس مجمع سلامت کشورهم در این نشست گفت: استفاده از کلاه ایمنی برای راکبان موتور یک امر ضروریست که باید فرهنگ سازی شود

رضوی افزود: بیشترین عوامل مرگ و میر بیماری‌های قلبی و عروقی هست و بسیاری از جوانان ما در اثر سوانح رانندگی از دنیا رفتند

وی تصریح کرد: باید بر روی مراکزی که غیر بهداشتی شیر عرضه می‌کنند نظارت دقیق تری انجام گیرد.

او تاکید کرد: در سال حدود یک و نیم همت صرف هزینه واکسن حیوان گزیدگی می‌شود در صورتیکه که اقدامات موثر روی حیوانات بلا صاحب این رقم را کمتر کرد

رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران هم در پنجمین نشست مجمع سلامت استان گفت: بیماری‌های غیر واگیر از جمله فشار خون دیابت و چاقی سوانح و حیوان گزیدگی چند چالش اصلی سلامت مازندران است .

رضایی افزود: در برخی از نقاط استان نرخ میزان مرگ نسبت به تولد بیشتر شده است

وی با اشاره به اینکه مازندران در سرطان معده و دیابت و چاقی شکمی رتبه نخست کشور را دارد تصریح کرد: کاهش مصرف نمک و دخانیات، اصلاح سبک زندگی و غربالگری هدفمند در پیشگیری بسیاری از بیماری‌ها موثر خواهد بود.