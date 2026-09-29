به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، دومین جلسه کارگروه پایش و راهبری پروژه‌های کلان خراسان رضوی، صبح امروز ، با دو دستورکار « طرح عظیم پارک فناوری استان» و «طرح توسعه زیرساخت فیبر نوری» و با حضور غلامحسین مظفری استاندار خراسان رضوی، حجت‌الاسلام موسی فتوحی رئیس منطقه ۲ و بازرس کل استان و جمعی از مسئولان استانی برگزار شد.

مسئول پیگیری پروژه‌های کلان و طرح‌های ویژه خراسان رضوی، در این جلسه گفت: بزرگ‌ترین پارک فناوری شرق کشور یکی از ۲۵ طرح زیرساختی استان است که براساس برنامه‌ریزی‌ها باید تا ۱۰۰ هفته آینده پیشرفت محسوس داشته باشد.

جواد خدایی با اشاره به اینکه زمین این طرح ۴۵ هکتار وسعت دارد، افزود: ارزش این زمین حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود و از ۵۰ قطعه قابل‌واگذاری با مساحت‌های مختلف تشکیل شده است.

به گفته مشاور عالی استاندار، این زمین در موقعیت منحصربه‌فردی واقع شده و در نزدیکی کارخانه نوآوری، دانشگاه فردوسی مشهد و منطقه ۹ مشهد قرار دارد و قرار است این مجموعه محل گردهمایی شرکت‌های دانش‌بنیان شود.

خدایی با بیان اینکه مذاکرات گسترده‌ای برای کسب پروانه و آغاز فرآیند مشاور متخصص نظام مهندسی با شهرداری در جریان است، تصریح کرد: بیش از شش ماه از آغاز اجرای این طرح می‌گذرد، اما تاکنون تنها یک گام در مرحله تعیین‌تکلیف مالک و امور مربوط به کمیسیون ماده پنج انجام شده و کلیت طرح به کندی پیش می‌رود.

او مشکل اصلی را تأمین زیرساخت‌ها و رفع برخی مشکلات حقوقی دانست و تأکید کرد: این مسائل حل نمی‌شود مگر آنکه همانند پرونده نیروگاه‌های خورشیدی، همه امور آن به سازوکار‌های داخلی استان واگذار شود.