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نشست خبری سخنگوی دولت | ۷ مهرماه ۱۴۰۵
نشست خبری فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت، صبح امروز سهشنبه ۷ مهر ۱۴۰۵ با حضور اصحاب رسانه در ساختمان کوثر نهاد ریاستجمهوری برگزار شد.
عکاس :
آرشیده شاهنگی
تاریخ :
۱۴۰۵/۰۷/۰۷ - ۱۴:۰۸
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برچسب ها:
دولت
،
سخنگو
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