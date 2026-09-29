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نشست خبری سخنگوی دولت | ۷ مهرماه ۱۴۰۵

نشست خبری فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت، صبح امروز سه‌شنبه ۷ مهر ۱۴۰۵ با حضور اصحاب رسانه در ساختمان کوثر نهاد ریاست‌جمهوری برگزار شد.
عکاس :آرشیده شاهنگی
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۷/۰۷ - ۱۴:۰۸
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برچسب ها: دولت ، سخنگو
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