نشست شهرداران کلانشهر‌ها و مراکز استان‌ها با حضور رئیس جمهور و وزیر کشور برگزار و مسائل حوزه مدیریت شهری بررسی شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ در این نشست که در روز آتش‌نشانی و ایمنی برگزار شد، شهرداران کلان شهرها و مراکز استان‌ها و همچنین تعدادی از مدیران آتش نشانی استان‌ها و رئیس هلال احمر نیز حضور داشتند.

مدیریت شهری همپای اولویت‌های دولت و کشور حرکت می‌کند

وزیر کشور در این نشست مدیریت شهری را همراه و همپای اولویت‌های کشور در شرایط مختلف، به‌ویژه حوادث و جنگ‌های تحمیلی دانست.

اسکندر مؤمنی در نشست شهرداران کلانشهر‌ها و مراکز استان‌ها با حضور رئیس‌جمهور، با اشاره به پیشگامی شهرداران در حوادث اخیر و جنگ‌های تحمیلی گفت: مجموعه مدیریت شهری همواره اولویت‌های دولت و کشور را مدنظر داشته و همپای آن حرکت کرده است.

وزیر کشور افزود: در حوزه عدالت آموزشی، برای احداث ۹۸۵ باب مدرسه، زمین به‌صورت رایگان اختصاص یافته و برای همه این واحد‌های آموزشی مجوز ساخت رایگان صادر شده است.

وی همچنین از خرید و تحویل ۴۴۰۰ دستگاه ماشین‌آلات سنگین و نیمه‌سنگین به شهرداری‌ها از سال ۱۴۰۳ تاکنون خبر داد.

مؤمنی گفت: در حوزه تأمین و توزیع کالا نیز ۱۶۲۸ بازار تره‌بار و ارزاق عمومی در شهرداری‌های کشور فعال است و ۲۴ بازارچه مرزی نیز در شهر‌های مرزی فعالیت می‌کنند.