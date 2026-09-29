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رییس شورای اسلامی شهر مسجدسلیمان گفت: پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان، تکمیل طرحهای نیمهتمام، آسفالت معابر و تکریم اربابرجوع در اولویت کاری شهردار جدید قرار گیرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محسن پیرعباسی در آیین تکریم و معارفه شهرداران پیشین و جدید مسجدسلیمان اظهار کرد: با توجه به تعداد کارکنان شهرداری از شهردار جدید انتظار میرود از استخدام جدید در این نهاد خودداری کند.
وی ادامه داد: کورش حاجتپور نخستین شهرداری است که بین کارکنان شهرداری به عنوان شهردار انتخاب شده و دارای سوابق و تجربههای ارزشمندی در این حوزه است.
نواب خراسانی، معاون سیاسی اجتماعی فرماندار مسجدسلیمان نیز در این آیین گفت: شهردار باید با روحیه جهادی و خدمت شبانه روزی در راستای ارتقای کیفیت خدمات شهری به شهروندان گام بردارد.
کورش حاجتپور، شهردار جدید مسجدسلیمان نیز بیان کرد: تمام توان خود را در راستای خدمت به مردم به کار خواهم گرفت و برای پیشبرد امور، به همکاری مسئولان شهرستان نیاز دارم.
طی آیینی با حضور مسوولان محلی کورش حاجتپور به عنوان شهردار مسجدسلیمان معرفی و از زحمات علی اکبری شهردار پیشین قدردانی شد.