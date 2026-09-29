پخش زنده
امروز: -
کتابهای آموزش مهارتهای زندگی به دانش آموزان، در جلسه معاونان آموزش ابتدایی شهر تهران رونمایی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، جلسه معاونان آموزش ابتدایی مناطق ۱۹ گانه شهر تهران امروز در اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران برگزار و در حاشیه این جلسه، از کتاب آموزش مهارتهای زندگی به دانش آموزان رونمایی شد.
شش جلد کتاب برای شش مقطع ابتدایی و برای هر پایه یک مهارت خاص در نظر گرفته شده است.
این کتابها در اختیار معلمان قرار خواهد گرفت و از این پس معلمان در خلال آموزشهای معمول، این مهارتهای زندگی را هم به دانش آموزان آموزش خواهند داد.