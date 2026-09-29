کمبود نیروی انسانی در ایستگاه های آتشنشانی فیروزکوه
شهردار فیروزکوه در مراسم تجلیل از آتشنشانان، با ارزیابی وضعیت خدمات امدادی ایستگاه های آتش نشانی شهرستان گفت: با وجود فعالیت دو ایستگاه آتشنشانی در سطح شهرستان، این بخش با چالش جدی کمبود نیرو مواجه است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما
، علیرضا صادقی افزود: درخواستهای مربوط به تامین نیروی انسانی متخصص طی چهار سال گذشته به صورت مستمر پیگیری شده است، اما تاکنون این درخواستها به نتیجه نهایی نرسیده و این مسئله باعث ایجاد فشار عملیاتی بر نیروهای فعلی شده است.
وی با اشاره به تأثیر برنامههای آموزشی که در سال اخیر توسط نیروهای آتشنشانی اجرا شده است، تاکید کرد که سطح آگاهی شهروندان در زمینه پیشگیری از حوادث به طور قابل توجهی افزایش یافته است.
شهردار فیروزکوه گفت: آموزشهای مستمر به شهروندان منجر به تغییر مثبت در رفتار پیشگیرانه شده است، به طوری که تنها در بازه زمانی ۱۱ ماه گذشته، شاهد تغییر محسوس در روند ثبت حوادث خانگی هستیم که نتیجه مستقیم آموزش های تخصصی نیروهاست.
این مراسم با حضور مسئولان و آتشانشانان در ایستگاه مرکزی فیروزکوه برگزار شد.