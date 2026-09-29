در آیینی مرتضی خانی به عنوان مسئول دفتر نظارت و بازرسی بر انتخابات شهرستان برخوار معرفی و از خدمات ۲۰ ساله حجت الاسلام ناصری تجلیل و قدردانی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ محمد رضا جانثاری رئیس دفتر نظارت و بازرسی شورای نگهبان استان اصفهان با تاکید بر اهمیت صیانت از فرآیند‌های انتخاباتی گفت: اجرای دقیق قانون، بی‌طرفی و رعایت حقوق مردم و تعامل و همکاری مجموعه‌های مرتبط در برگزاری انتخاباتی سالم و قانونمند از وظایف مسوول دفتر و اعضای دفتر نظارت است.

وی افزود: از وظایف دفتر شورای نگهبان بررسی صلاحیت داوطلبان با همکاری نمایندگان مجلس و نظارت بر روند انتخابات در تمامی شعب اخذ رای شهرستان است .