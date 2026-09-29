به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، معاون شرکت توزیع نیروی برق مازندران در حوزه منابع انسانی، گفت: با پیگیری‌های انجام‌شده، سیمبانی جزو مشاغل سخت و زیان‌آور شناخته شده است و از ابتدای امسال تاکنون، وضعیت ۱۲ نفر از سیمبانان تعیین تکلیف شده و امیدواریم تا پایان سال این تعداد به ۳۰ نفر برسد.

بخشی در دومین گردهمایی سیمبانان و ایمن‌کاران شرق مازندران که به میزبانی اداره برق شهرستان بهشهر در سالن فرهنگی سردار سلیمانی برگزار شد، با تبریک و خداقوت به همه سیمبانان و ایمن‌کاران، اظهار کرد: تلاش‌های شبانه‌روزی این قشر زحمتکش در پایداری شبکه برق و خدمت‌رسانی به مردم، شایسته قدردانی است.

وی درباره وضعیت استخدامی سیمبانان نیز گفت: سیمبانان می‌توانند در آزمون‌های استخدامی شرکت کنند و در صورت کسب شرایط لازم، از ظرفیت استخدام رسمی بهره‌مند شوند.

معاون شرکت توزیع نیروی برق مازندران همچنین با اشاره به حمایت‌های رفاهی از سیمبانان افزود: این عزیزان در دریافت تسهیلات و وام نیز مورد حمایت قرار دارند و در صورتی که طبق ردیف‌بندی در نوبت دریافت تسهیلات قرار گیرند، در اولویت نخست پرداخت خواهند بود.

بخشی با اشاره به تعداد سیمبانان در شرق مازندران گفت: در مجموع حدود ۶۰ سیمبان در شرق مازندران مشغول خدمت هستند که از این تعداد، ۳۵ نفر در شهرستان بهشهر فعالیت دارند.

سیمبانان، مردانی هستند که وقتی چراغ خانه‌ای خاموش می‌شود، برای روشنایی آن قدم به میدان می‌گذارند؛ گاهی در اوج گرما و سرمای زمستان، در ارتفاع و میان سیم‌ها، با دستانی خسته اما اراده‌ای استوار، برای آرامش مردم تلاش می‌کنند.

تجلیل از سیمبانان، تجلیل از مردانی است که خود در سختی می‌ایستند تا چراغ زندگی مردم روشن بماند.