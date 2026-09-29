معاون امور گمرکی گمرک ایران؛ گمرک جمهوری اسلامی ایران بخشنامه تفویض اختیارات به گمرکات اجرایی کشور را با هدف تمرکز زدایی، کاهش بروکراسی اداری و حمایت از تولید و گردشگری، تا پایان آذر سال جاری (۱۴۰۵) تمدید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ به نقل از روابط عمومی گمک ایران عبدالمجید دهقانیان بخشنامه تفویض اختیار در شرایط خاص که پیشتر به ناظرین و مدیران‌کل گمرکات اجرایی سراسر کشور ابلاغ شده بود را با توجه به بازخوردهای مثبت تمدید کرد و گفت: تمدید مهلت این بخشنامه تا پایان آذرماه ۱۴۰۵ تمدید و لازم‌الاجرا است.

بر اساس این ابلاغیه، مهم‌ترین محورهای تسهیل‌شده در دو بخش واردات و صادرات به شرح زیر است:

۱.حوزه واردات و ورود موقت خودرو و ماشین‌آلات:

خودروهای سواری مسافران و کارنه دوپاساژ: امکان تمدید مهلت تردد خودروهای ورود موقت سواری و کارنه دوپاساژ به مدت ۲ ماه (حداکثر تا پایان آذر ۱۴۰۵) بدون نیاز به اخذ مجوز از دفتر واردات گمرک ایران فراهم شد.

همچنین معرفی مستقیم متقاضیان به پلیس راهور جهت شماره‌گذاری توسط گمرکات اجرایی انجام می‌پذیرد.

ماشین‌آلات راه‌سازی و معدنی: تمدید مهلت ورود موقت ماشین‌آلات راه‌سازی و معدنی دارای سابقه ورود موقت بیش از ۲ سال، به مدت ۳ ماه (تا پایان آذرماه) مستقیماً در اختیار گمرکات اجرایی قرار گرفت.

تسهیلات بند یک ماده ۳۸ و فهرست IPI: امکان اقدام قانونی بر اساس اصل نامه فیزیکی وزارت صمت برای کالاهای مشمول بند ۱ ماده ۳۸ آیین‌نامه اجرایی و همچنین فهرست IPI خودرو و ساخت داخل قطعات، همزمان با پیگیری ثبت سیستمی، بدون فوت وقت میسر شد.

۲. حوزه صادرات و رویه ورود موقت مواد اولیه:

ورود موقت موضوع ماده ۵۱ قانون امور گمرکی: اختیار تمدید مجوزهای ورود موقت برای پردازش و صادرات (که پیش از این از سوی ستاد یا گمرکات صادر شده و تعهد صادراتی آن محقق نشده) به مدت ۳ ماه به گمرکات اجرایی تفویض شد (به استثنای محصولات کشاورزی و پرونده‌های نیازمند کارگروه ماده ۸۲).

خروج موقت تریلر و نیمه‌تریلرهای فاقد پلاک: تشریفات خروج موقت تریلرها و یدک‌های فاقد پلاک با الصاق پلمب شماره‌دار و ثبت سیستمی تا پایان آذرماه بدون مانع خواهد بود.

معاونت امور گمرکی در پایان این بخشنامه بر پرهیز گمرکات از مکاتبات غیرضروری با ستاد تأکید کرده و از پلیس راهور نیز خواسته است معرفی‌نامه‌های گمرکات اجرایی را بدون نیاز به تایید مجدد ستاد ملاک عمل قرار دهد.