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با آغاز سال تحصیلی جدید حوزههای علمیه؛ بیش از ۲ هزار طلبه خواهر و برادر در حوزههای علمیه آذربایجان غربی تحصیل علوم دینی را آغاز کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، نماینده ولی فقیه در آذربایجانغربی و امامجمعه ارومیه در آیین آغاز سال تحصیلی حوزههای علمیه استان با اشاره به این که تربیت عالم انقلابی مهذب مهمترین وظیفه حوزههای علمیه در شرایط کنونی است گفت: بر اساس فرموده معصومین علیهم السلام اگر علم آموزی و فراگیری آن با نیت الهی باشد نوعی عبادت و جهاد فی سبیل الله محسوب میشود.
حجت الاسلام والمسلمین سید مهدی قریشی افزود: رتبه حوزههای علمیه خواهران و برادران آذربایجان غربی در بین حوزههای علمیه استانهای مختلف رتبه ششم است و این یک دستاورد بزرگی در این زمینه است.
حجتالاسلام صفدر محمدی مدیر حوزههای علمیه برادران آذربایجانغربی نیز در این آیین با اشاره به این که ده مدرسه حوزه علمیه برادران در هشت شهرستان استان وجود دارد گفت: در سه مقطع یک، دو و سه ۶۰۰ تن از طلاب مشغول تحصیل هستند که امسال با ورود ۱۱۵ طلبه جدید این آمار به ۷۰۰ طلبه افزایش یافته است.
حجت الاسلام مجید یگانه پویا مدیر حوزههای علمیه خواهران آذربایجان غربی با اشاره به این که ۳۵۰ طلبه خواهر در آزمون امسال در مدارس حوزههای علمیه خواهران پذیرش شدهاند گفت: در حوزههای علمیه خواهران استان در سطوح مختلف از جمله سطح دو کارشناسی، سطح سه کارشناسی ارشد و سطح چهار دکتری طلبهها مشغول تحصیل هستند.