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رئیس پارک ملی علوم و فناوریهای نرم و صنایع فرهنگی جهاد دانشگاهی، با تشریح دستاوردهای علمی و مهارتی دانشگاه علم و فرهنگ، از صدور ۲ کارنامه مهارتی و فرهنگی در کنار کارنامه آموزشی برای دانشجویان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، محمدحسین ایمانی خوشخو امروز در نشست خبری تشریح برنامهها و دستاوردهای دانشگاه علم و فرهنگ با اشاره به پیشینه بیش از چهار دهه فعالیت جهاد دانشگاهی و تجربه ۳۳ ساله این دانشگاه گفت : دانشگاه علم و فرهنگ به عنوان دانشگاهی کارآفرین شناخته میشود و آمار اشتغال فارغالتحصیلان آن به دلیل پیوند مستقیم آموزش با مهارتآموزی و استفاده از ظرفیتهای پژوهشی جهاد دانشگاهی بسیار بالاتر از میانگین است.
وی با تاکید بر لزوم پر کردن شکاف میان آموختههای دانشگاهی و نیازهای بازار کار افزود : ریشه اصلی معضل اشتغال فارغالتحصیلان در کشور ، فاصله میان نیازهای واقعی جامعه و مهارتهای آموزش داده شده است بنابراین برای حل این مسئله برای نخستین بار در کشور ، علاوه بر کارنامه آموزشی، دو کارنامه مهارتی و فرهنگی نیز برای سنجش و ثبت دقیق توانمندیهای دانشجویان صادر میشود.
رئیس پارک ملی علوم و فناوریهای نرم و صنایع فرهنگی جهاد دانشگاهی درباره سرفصلهای کارنامه مهارتی دانشجویان گفت : در این کارنامه، شاخصهایی همچون توسعه فردی و شغلی، مهارتهای ارتباطی، فنون مدیریت و رهبری، حرفهگرایی، کار گروهی و سواد دیجیتال ارزیابی و ثبت میشود تا دانشآموختگان با توانمندی تثبیت شده و آماده وارد فضای کسبوکار شوند.
ایمانی خوشخو همچنین درباره کارنامه فرهنگی افزود : کارنامه فرهنگی نیز نشاندهنده بلوغ فکری، سواد سیاسی، توان تحلیل و نقد سازنده و استعدادهای هنری دانشجویان است تا از تبدیل شدن دانشجو به ابزار جریانات سیاسی جلوگیری شود و زمینه گفتوگو و رشد اجتماعی آنان ارتقا یابد.
همکاری گسترده با پژوهشگاهها و افتتاح دانشکده هوش مصنوعی
رئیس پارک ملی علوم و فناوریهای نرم و صنایع فرهنگی همچنین با اشاره به ارتباط نزدیک این دانشگاه با مراکز علمی شاخص گفت: اجرای دورههای مشترک در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری با پژوهشگاههای معتبر کشور از جمله پلیمر و پتروشیمی، مواد و انرژی، زلزلهشناسی و فناوری کشاورزی، بستری ارزشمند برای حضور رتبههای برتر کنکور و نخبگان علمی در این مجموعه فراهم کرده است.
ایمانی خوشخو از راهاندازی ساختار جدید آموزشی در حوزه فناوریهای نوین خبر داد و افزود : با تجمیع ظرفیتهای مرتبط، دانشکده هوش مصنوعی دانشگاه علم و فرهنگ هفته آینده رسما افتتاح خواهد شد.
حضور در ۱۰ رتبهبندی معتبر و درخشش در جشنوارههای ملی
ایمانی خوشخو با ارائه گزارشی از فعالیتهای علمی و فرهنگی دانشگاه علم فرهنگ گفت : دانشگاه علم و فرهنگ هم اکنون در ۱۰ نظام رتبهبندی ملی و بینالمللی حضور موثر دارد و بر اساس ارزیابیهای رسمی در جایگاه ۱۰ دانشگاه برتر کشور قرار گرفته است.
وی انتشار هفت نشریه تخصصی، پیوستن آزمایشگاهها در شبکه آزمایشگاهی کشور، برگزاری ۲۰ همایش ملی و بینالمللی و برپایی بیش از ۸۰ نشست تخصصی در سه سال گذشته را از دیگر دستاوردهای علمی این دانشگاه برشمرد.
رئیس پارک ملی علوم و فناوریهای نرم و صنایع فرهنگی جهاد دانشگاهی ؛ با اشاره به پویایی تشکلهای دانشجویی و فعالیت ۹۹ انجمن فرهنگی و هنری گفت : کسب رتبه نخست کانون نمایش در جشنواره سراسری حرکت، رتبه برتر انجمن علمی شهرسازی و درخشش مرکز مشاوره دانشجویی نشاندهنده توانمندی و ظرفیت بالای دانشجویان این مجموعه است، ضمن اینکه هم اکنون حدود ۳۰۰ دانشجوی بینالمللی نیز در این دانشگاه مشغول به تحصیل هستند.
ایمانی خوشخو افزود : دانشگاه جهاد دانشگاهی در حال حاضر دارای ۱۰ هزار دانشجو، ۱۰۶ رشته و ۸۰۰ عضو هیئت علمی است.
استقرار ۲۰۰ شرکت دانشبنیان، نوآور و صادرات محور در پارک ملی صنایع فرهنگی
وی همچنین در تشریح برنامهها و فعالیتهای پارک ملی صنایع فرهنگی جهاد دانشگاهی گفت: ما در این پارک به دنبال پر کردن بخش فرهنگی از طریق شناسایی ایدههای خلاقانه، استخراج ظرفیتها و تبدیل آنها به کسب و کارهای پایدار هستیم.
مدیر پارک ملی صنایع فرهنگی با اشاره به رویکرد حمایتی این پارک افزود : از زمان آغاز فعالیت، ۲۰۰ شرکت نوآور در پارک مستقر شدهاند که بسیاری از آنها با عبور از مراحل ایدهپردازی، به مرحله ثبت و تولید رسیدهاند.
وی گفت : خوشبختانه آمار دو سال گذشته نشان میدهد که بسیاری از این شرکتها اکنون به مرحله تولید صنعتی و صادرات محصول دست یافتهاند که نشاندهنده موفقیت فرآیند حمایتی ماست. در حال حاضر نیز حدود ۵ هزار مترمربع فضای کارگاهی و اداری برای استقرار و حمایت از این شرکتها اختصاص یافته است.
حمایتهای دولتی و معافیتهای مالیاتی
مدیر پارک ملی صنایع فرهنگی، حمایت از شرکتهای خلاق را یکی از اولویتهای اصلی پارک دانست و گفت : ارائه فضای استقرار، مشاورههای تخصصی و معافیتهای مالیاتی از جمله بستههای حمایتی است که پارک در اختیار صاحبان ایده و کسب و کارهای خلاق قرار میدهد تا دغدغهای جز توسعه و کیفیتبخشی به محصولات خود نداشته باشند.
برگزاری سومین دوره جایزه تعالی
ایمانی خوشخو همچنین با اشاره به رویدادهای پیش رو گفت: سومین دوره جایزه تعالی با هدف ارزیابی و تقدیر از کسب و کارهای برتر، سهشنبه هفته آینده با حضور وزیر و مسئولان عالی رتبه برگزار خواهد شد.
وی افزود : در این دوره، ۳۲ مجموعه که در حوزههای خدمات مسافری و سایر بخشهای مرتبط با صنایع خلاق رتبههای برتر را کسب کردهاند، معرفی و مورد تقدیر قرار خواهند گرفت.
جشنواره صنایع خلاق و همکاری با کشورهای عضو بریکس
ایمانی خوشخو از برگزاری جشنواره ملی صنایع خلاق خبر داد و گفت: این رویداد با حمایت وزارت علوم و معاونت فناوری برگزار میشود؛ دور اول این جشنواره در چابهار و دور دوم آن در تهران برگزار شد و برنامهریزی برای دورههای بعدی در دست اجراست.
وی با اشاره به گسترش دیپلماسی فرهنگی در این حوزه افزود : پارک ملی صنایع فرهنگی جهاد دانشگاهی، همکاریهای موثری را در حوزه صنایع خلاق و تولیدات فرهنگی، به ویژه در بخش فیلمهای داستانی کودکان، با کشورهای عضو گروه بریکس آغاز کرده است که نتایج و اخبار تکمیلی آن در ماههای آینده اطلاعرسانی خواهد شد.