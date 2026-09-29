یادواره شهدای دهستان سیاهکلرود از توابع چابکسر یادواره شهدای دهستان سیاهکلرود از توابع چابکسر یادواره شهدای دهستان سیاهکلرود از توابع چابکسر یادواره شهدای دهستان سیاهکلرود از توابع چابکسر یادواره شهدای دهستان سیاهکلرود از توابع چابکسر یادواره شهدای دهستان سیاهکلرود از توابع چابکسر یادواره شهدای دهستان سیاهکلرود از توابع چابکسر یادواره شهدای دهستان سیاهکلرود از توابع چابکسر

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، مراسم یادواره شهدای دهستان سیاهکلرود از توابع بخش چابکسر با حضور پرشور مردم، خانواده‌های معظم شهدا و مسئولان محلی برگزار شد.

این مراسم معنوی که با هدف زنده نگهداشتن یاد و راه شهیدان و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در میان نسل جوان برگزار شده بود، با برنامه‌هایی همچون روایتگری، مدیحه سرایی و سخنرانی همراه بود و فضایی سرشار از معنویت و همدلی را برای شرکت کنندگان رقم زد.

حجت الاسلام صدیق، مسئول تعلیم و تربیت سپاه ناحیه شهرستان رودسر، در این مراسم با اشاره به اهمیت برگزاری یادواره‌های شهدا گفت: برگزاری یادواره‌های شهدا زنده نگهداشتن یک مکتب و یک فرهنگ است.

وی افزود: شهدا با جانفشانی خود، عزت، سربلندی و استقلال ایران اسلامی را رقم زدند و امروز هر آنچه از امنیت و اقتدار در کشور داریم، مرهون خون پاک آنان است.