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این مراسم معنوی با هدف زنده نگهداشتن یاد و راه شهیدان و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در میان نسل جوان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، مراسم یادواره شهدای دهستان سیاهکلرود از توابع بخش چابکسر با حضور پرشور مردم، خانوادههای معظم شهدا و مسئولان محلی برگزار شد.
این مراسم معنوی که با هدف زنده نگهداشتن یاد و راه شهیدان و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در میان نسل جوان برگزار شده بود، با برنامههایی همچون روایتگری، مدیحه سرایی و سخنرانی همراه بود و فضایی سرشار از معنویت و همدلی را برای شرکت کنندگان رقم زد.
حجت الاسلام صدیق، مسئول تعلیم و تربیت سپاه ناحیه شهرستان رودسر، در این مراسم با اشاره به اهمیت برگزاری یادوارههای شهدا گفت: برگزاری یادوارههای شهدا زنده نگهداشتن یک مکتب و یک فرهنگ است.
وی افزود: شهدا با جانفشانی خود، عزت، سربلندی و استقلال ایران اسلامی را رقم زدند و امروز هر آنچه از امنیت و اقتدار در کشور داریم، مرهون خون پاک آنان است.