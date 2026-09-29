تشدید مقابله نیروی انتظامی با قاچاقیان مواد مخدر و سوخت در خراسان جنوبی
فرمانده انتظامی خراسان جنوبی در نشست خبری از دستگیری بیش از ۷ هزار قاچاقچی مواد مخدر و کشف بیش از ۲۱ تن مواد مخدر در یک سال گذشته در استان خبرداد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی،
فرمانده انتظامی خراسان جنوبی در نشست خبری با رسانههای گروهی استان به مناسبت هفته نیروی انتظامی گفت: نیروی انتظامی در سال گذشته ۷ هزار و ۹۵۸ قاچاقچی مواد مخدر در استان دستگیر، بیش از ۲۱ تن مواد مخدر کشف و بیش از ۱۰۰۰ دستگاه وسیله نقلیه در این خصوص توقیف کرده است.
سردار شجاعی نسب با اشاره به افزایش ۲۲۴ درصدی کشف سوخت قاچاق در استان به لحاظ ارزش نسبت به سال قبل افزود: در سال گذشته مقدار ۳ میلیون و ۸۵۸ هزار لیتر انواع مواد سوختی در خراسان جنوبی کشف شده که ارزش آن یک و نیم همت است.
وی همچنین از انهدام ۵۵ باند خرید و فروش مواد مخدر در این مدت خبر داد.
فرمانده انتظامی خراسان جنوبی در مورد حوادث رانندگی در درون شهری و برون شهری در یک سال گذشته تاکنون گفت: شاهد افزایش ۲۱ درصدی تصادفات و ۱۳ درصدی فوتی بودیم که ۴۶ درصد حوادث رانندگی در مسیر جادهها به دلیل عدم توجه به جلو رخ داده است.
سردار شجاعی نسب همچنین با بیان بیان اینکه هفته نیروی انتظامی از ۱۰ تا ۱۶ مهر با شعار پلیس مجاهد، ملت مبعوث و ایران سرافراز برگزار میشود، گفت: اجرای برنامههای متنوع فرهنگی، ورزشی و خدماتی از جمله تکریم و قدردانی از خانوادههای شهدای نیروی انتظامی، تقدیر از پرسنل نمونه نیروی انتظامی، برگزاری همایشهای فرهنگی و ورزشی و بهره برداری از طرحهای خدماتی از مهمترین برنامهای این هفته خواهد بود.