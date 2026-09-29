پیش از ظهر امروز با حضور وزیر بهداشت و جمعی از مدیران ارشد وزارت بهداشت، فرماندهان دوران دفاع مقدس و جمعی از کارکنان این وزارتخانه مراسم گرامیداشت هفته دفاع مقدس برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، محمدرضا ظفرقندی وزیر بهداشت روز سه‌شنبه درآیین گرامیداشت هفته دفاع مقدس با بیان اینکه مظلومیت ملت ما مغفول مانده است، افزود: ثبت دقیق وقایع و انتقال شادت‌ها با زبان علم، حماسه و روایت، نخستین و مهم‌ترین وظیفه ما برای پاسداشت فداکاری مدافعان سلامت و جلوگیری از فراموشی ایثارگری‌های آنان است.

وی با اشاره به لزوم مستندسازی جانفشانی‌های جامعه پزشکی، اظهار کرد: همه ما و همکارانمان در حوزه سلامت موظف و مکلفیم که دینی را که به گردنمان است ادا کنیم؛ حداقل این ادای دین، ثبت و ضبط دقیق این رویدادها و تلاش‌ها است. در هیاهو و شلوغی بحران‌ها گاهی این مهم به بوته فراموشی سپرده می‌شود، در حالی که ثبت وقایع، گام نخست و بنیادین در مدیریت بحران و روایت حقیقت است.

ظفرقندی با اشاره به تجارب جامعه پزشکی در دوران هشت سال دفاع مقدس، خاطرنشان کرد: در دوران جنگ تحمیلی پس از پایان هر عملیات که عموم نیروها خسته بودند، پزشکان متعهدی همچون دکتر قدسی جراح مغز و اعصاب، به بررسی دقیق تک‌تک پرونده‌های درمانی می‌پرداخت و روند کار، نتایج مداخلات و اقدامات لازم را ثبت می‌کرد. این اقدام نشان می‌دهد ثبت تجارب بالینی و بحرانی یک وظیفه بی‌بدیل است که اگر در زمان وقوع حادثه انجام نشود، فرصت آن برای همیشه از دست خواهد رفت.

وزیر بهداشت تصریح کرد: اگر فداکاری کادر سلامت و تصاویری نظیر رشادت‌های بیمارستان شهدای خلیج فارس مستند و ثبت نمی‌شد، جفایی بزرگ در حق کادر سلامت و پرستاران خدوم بود. تا زمانی که واقعه‌ای ثبت نشود، امکان الگوبرداری، حماسه‌سازی و روایتگری نیز فراهم نخواهد شد.

وی افزود: مظلومیت ملت و مدافعان سلامت ما هنوز در ابعاد مختلف مغفول مانده و به شایستگی به آن پرداخته نشده است. از خودگذشتگی‌هایی نظیر آنچه همکاران ما در مناطقی چون سیریک رقم زدند، صحنه‌های شگفت‌انگیزی است که شایسته است در تاریخ سلامت کشور جاودانه بماند.

ضرورت انتقال تجارب بحران با زبان علم، حماسه و روایت

ظفرقندی با بیان اینکه مباحث تخصصی نظیر تریاژ در شرایط بحرانی و تطبیق ساختار درمان با الگوهای مختلف جنگ بسیار وسیع است، خاطرنشان کرد: گام نخست این است که حوادث ثبت و سپس به شکل کارآمد ارائه شوند؛ چرا که اگر مستندات تنها در بایگانی‌ها یا قفسه کتابخانه‌ها بماند و مانند برخی پایان‌نامه‌ها سال‌ها خاک بخورد، هیچ اثربخشی نخواهد داشت. این محتوا باید با بهره‌گیری از سه مؤلفه زبان حماسه، زبان روایت و مهم‌تر از همه زبان علم، در داخل و عرصه بین‌المللی بازتاب یابد.

وی با ارائه مثالی از ضرورت ورود علمی به این حوزه‌ها تأکید کرد: کشور ما با برخورداری از بیش از ۱۰۰ هزار مجروح شیمیایی، تجربه‌ای کم‌نظیر در تاریخ جهان دارد که تاکنون تکرار نشده است. این موضوع باید با ادبیات و متدولوژی علمی دنیا تبیین شود؛ همان‌گونه که در مقطعی طرح مطالعاتی پیرامون میزان بروز سرطان در مجروحین شیمیایی دنبال شد تا ابعاد ناشناخته این جنایات و پیامدهای آن به مجامع بین‌المللی معرفی شود.

وزیر بهداشت گفت: وظیفه ماست که حوادث، ایستادگی‌ها و تجارب درمانی را با دقت مستند کرده و با استانداردهای علمی جهانی به جامعه بین‌الملل معرفی نماییم تا ادای دینی شایسته به جامعه سلامت کشور صورت گیرد.