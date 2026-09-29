مدیرعامل شرکت آب‌وفاضلاب شهرستان نیشابور اعلام کرد: به منظور هوشمند سازی تاسیسات و شبکه آب شرب نیشابور تفاهم نامه‌ی تبدیل دو هزار کنتور آب مشترکان به نوع هوشمند و با اولویت بدمصرف‌ها امضا شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، محمدامین صارمی در آیین امضای تفاهم نامه نصب کنتور‌های هوشمند با بیان اینکه توسعه زیرساخت‌های آب در نیشابور به موضوعی مهم تبدیل شده است، گفت: در حوزه پساب با تکمیل شبکه انتقال فاضلاب و تصفیه خانه به ظرفیت ۴۰ هزار مترمکعب درحال تکمیل است تا صنایع به جای آسیب رساندن به سفره‌های زیرزمینی از پساب استفاده کنند.

مدیر عامل شرکت آب‌وفاضلاب شهرستان نیشابور درباره دومین راهبرد شرکت آب‌وفاضلاب شهرستان نیشابور برای صیانت از منابع آب، گفت: در راستای هوشمند سازی تاسیسات و شبکه آب شرب نیشابور تفاهم نامه‌ی تبدیل دو هزار کنتور آب مشترکان به نوع هوشمند و با اولویت بدمصرف‌ها امضا شد.

صارمی تاکید کرد: تعویض این دو هزار کنتور می‌توانند در کاهش اتلاف منابع آب نقش مهمی داشته باشند.

در ادامه سعید مولایی مدیرعامل شرکت کنتورسازی نیز با اشاره به لزوم مدیریت منابع آب در کشور گفت: امید است با عملیاتی شدن طرح تعویض کنتور‌های فعلی با انواع هوشمند و پیشرفته آن، شاهد کاهش مصرف در کشور باشیم.

طبق گفته مدیرعامل این شرکت دانش‌بنیان این کنتور‌ها با اندازه گیری حجم آب مصرفی و ایجاد بستر لازم برای مدیریت مصرف از راه دور، به وزارت نیرو این امکان را می‌دهد که مصرف آب مشترکان پرمصرف را از راه دور و بدون مراجعه حضوری به مدت مشخص محدود کند.