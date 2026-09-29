به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیر کل محیط زیست استان گفت: بر اثر وزش باد و خیزش گرد و خاک لحظه‌ای از دشت‌ها و کانون‌های گرد و خاک در برخی نقاط استان کیفیت هوا برای گروه‌های حساس در استان ناسالم گزارش شد.

کریمی افزود: برهمین اساس شاخص کیفیت هوا نیز ۱۰۵ (ناسالم برای گروه‌های حساس) تا ۱۶۱ (ناسالم) تغییر کرده است.

به گفته وی: براساس شاخص کیفیت هوا در صورتی که بین صفر تا ۵۰ باشد کیفیت هوا در وضع پاک، ۵۰ تا ۱۰۰ وضع قابل قبول، ۱۰۰ تا ۱۵۰ هوا ناسالم برای گروه‌های حساس (بیماران قلبی، ریوی، سالمندان و کودکان)، ۱۵۰ تا ۲۰۰ ناسالم برای تمام افراد جامعه و ۲۰۰ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم خواهد بود.