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یازدهمین دوره کاروان ترویج کشاورزی با محوریت تغییر الگوی کشت، همزمان در ۲۰ شهرستان مازندران برگزار شد.
یازدهمین دوره کاروان ترویج کشاورزی با محوریت تغییر الگوی کشت، همزمان در ۲۰ شهرستان مازندران برگزار شد و روستای خرمچماز از دهستان پی رجه از بخش مرکزی شهرستان نکا، به عنوان پایلوت این طرح، میزبان برنامه ترویجی و آموزشی این کاروان بود.
عباسی مسئول مرکز جهاد کشاورزی دهستان پی رجه با اشاره به برگزاری یازدهمین دوره کاروان ترویج کشاورزی اظهار کرد: این دوره با محوریت تغییر الگوی کشت در کشور برگزار شد و در استان مازندران نیز ۲۰ شهرستان در اجرای آن مشارکت داشتند که روستای خرمچماز دهستان پیج شهرستان نکا به عنوان پایلوت این طرح انتخاب شد.
وی افزود: این برنامه به صورت برخط و تصویری از شبکه برکت وزارت جهاد کشاورزی نیز مخابره شد تا تجربه و ظرفیتهای ترویجی این منطقه در سطح ملی به اشتراک گذاشته شود.
مسئول مرکز جهاد کشاورزی دهستان پی رجه نکا جریانسازی اجتماعی برای نهادینه کردن فرهنگ تغییر الگوی کشت را از محورهای اصلی این کاروان عنوان کرد و گفت: در این برنامه، سیاستها و برنامههای وزارت جهاد کشاورزی، توصیههای کلیدی کارشناسی و همچنین آخرین دستاوردهای علمی و تحقیقاتی در حوزه کشاورزی برای کشاورزان و تولیدکنندگان تشریح شد.
عباسی ادامه داد: یکی از بخشهای مهم این کاروان، گفتوگوی مستقیم با کشاورزان و تولیدکنندگان بود؛ به این معنا که در پایان برنامه، کارشناسان و مروجان پهنه در کنار کشاورزان قرار گرفتند و به پرسشها، ابهامات و دغدغههای آنان پاسخ دادند.
وی با تأکید بر ضرورت پیوند علم، تجربه و میدان عمل خاطرنشان کرد: دستیابی به کشاورزی دانشبنیان بدون مشارکت و همراهی کشاورزان امکانپذیر نیست و باید دانش و تجربه کشاورزان در کنار یافتههای علمی و تحقیقاتی قرار گیرد تا مسیر تحول در بخش کشاورزی با سرعت بیشتری طی شود.
در ادامه این برنامه، بر ضرورت انتقال آخرین سیاستها، دانش و یافتههای علمی به عرصه تولید تأکید شد و از کشاورزان به عنوان سفیران عرصه کشاورزی و حلقه مهم انتقال دانش به جامعه تولیدکنندگان یاد شد.
همچنین با اشاره به محدودیت نیروی انسانی در مراکز جهاد کشاورزی، بر استفاده از ظرفیت کشاورزان پیشرو، مروجان و تشکلهای مردمی برای توسعه آموزشهای ترویجی تأکید شد.
کاروان ترویج کشاورزی در خرمچماز نکا، نمونهای از تلاش برای عبور از آموزشهای صرفاً اداری و نزدیک کردن دانش، سیاستگذاری و تجربه به مزرعه بود؛ مسیری که هدف نهایی آن، افزایش بهرهوری، اصلاح الگوی کشت و حرکت به سوی کشاورزی علمی، پایدار و دانشبنیان است.