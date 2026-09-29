تفاهم‌نامه همکاری فرهنگی و اجتماعی شرکت آب و فاضلاب استان یزد و فرماندهی انتظامی استان یزد با هدف توسعه آموزش و فرهنگ‌سازی برای اصلاح الگوی مصرف آب و بهره‌گیری از ظرفیت‌های رسانه‌ای، آموزشی و فرهنگی دو مجموعه به امضا رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکزیزد، تفاهم‌نامه همکاری فرهنگی و اجتماعی شرکت آب و فاضلاب استان یزد و فرماندهی انتظامی استان یزد با هدف توسعه آموزش و فرهنگ‌سازی برای اصلاح الگوی مصرف آب و بهره‌گیری از ظرفیت‌های رسانه‌ای، آموزشی و فرهنگی دو مجموعه به امضا رسید. در این مراسم، ضیاء زینی مدیر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضلاب استان یزد و سرهنگ حمیدرضا کریم‌زاده معاون فرهنگی اجتماعی فرماندهی انتظامی استان یزد، تفاهم‌نامه همکاری مشترک در زمینه فرهنگ‌سازی و آموزش عمومی مدیریت مصرف آب را امضا کردند.

بر اساس این تفاهم‌نامه، طراحی و اجرای برنامه‌های فرهنگی و آموزشی، فرهنگ‌سازی عمومی درباره نقش آحاد جامعه در مدیریت مصرف آب، تولید و انتشار محتوای رسانه‌ای و فضای مجازی و استفاده از ظرفیت‌های رسانه‌ای دو مجموعه در دستور کار قرار گرفته است.

برگزاری کارگاه‌های آموزشی و دوره‌های توانمندسازی، همکاری در تولید بسته‌های فرهنگی و هنری، آموزش کارکنان و پایوران فرماندهی انتظامی در زمینه مصرف بهینه آب و برگزاری دوره‌های تخصصی اصلاح الگوی مصرف برای جامعه هدف، از دیگر محور‌های این تفاهم‌نامه است.

مدیر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضلاب استان یزد در این مراسم با تأکید بر ضرورت تقویت فرهنگ عمومی مدیریت مصرف آب گفت: اصلاح الگوی مصرف نیازمند همراهی و مشارکت همه بخش‌های جامعه است و استفاده از ظرفیت دستگاه‌های فرهنگی، اجتماعی و انتظامی می‌تواند در گسترش آموزش و فرهنگ‌سازی در این زمینه مؤثر باشد.

ضیاء زینی افزود: استفاده از ظرفیت‌های فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی استان یزد در کنار توان تخصصی و آموزشی آبفا، زمینه انتقال مؤثرتر پیام‌های مدیریت مصرف و افزایش حساسیت عمومی نسبت به ضرورت حفظ منابع آب و انرژی را فراهم می‌کند.

وی با اشاره به اهمیت آموزش مستمر در شرایط کنونی اظهار کرد: مدیریت مصرف آب به یکی از ضرورت‌های مهم استان یزد تبدیل شده و فرهنگ‌سازی هدفمند و آموزش مستمر می‌تواند زمینه شکل‌گیری رفتار‌های پایدار و مسئولانه در جامعه را فراهم کند.

زینی خاطرنشان کرد: روابط عمومی و آموزش همگانی آبفای استان یزد در مسیر ارتقای آگاهی عمومی، از همه ظرفیت‌های موجود برای توسعه آموزش، اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی در زمینه مصرف بهینه آب استفاده خواهد کرد.

بر اساس مفاد این تفاهم‌نامه، دو طرف همچنین بر استفاده از امکانات و ظرفیت‌های متقابل رسانه‌ای، هماهنگی در اجرای برنامه‌های آموزشی و فرهنگی و تقویت همکاری‌های مشترک در حوزه فرهنگ‌سازی و آموزش عمومی تأکید کردند.