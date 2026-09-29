پخش زنده
امروز: -
کدرشناس هواشناسی لرستان با اعلام هشدار سطح زرد هواشناسی از فعالیت نخستین سامانه بارشی، اواخر هفته در استان خبرداد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، روحاله داودی گفت: بر اساس نقشههای هواشناسی، سامانه بارشی از روز پنجشنبه وارد جو استان میشود که با مخاطراتی همچون بارشهای پراکنده و گاهی رگباری، رعدوبرق، وزش باد شدید و تندبادهای لحظهای همراه است و در برخی مناطق احتمال خیزش گردوغبار نیز دور از انتظار نیست.
وی با بیان اینکه این سامانه جوی تا یکشنبه ۱۲ مهرماه در استان فعال خواهد بود، بیان کرد: اختلال در تردد شهری و بینشهری، لغزندگی معابر و جادهها، احتمال ایجاد رواناب و آبگرفتگی معابر عمومی، احتمال آسیب به محصولات کشاورزی، خسارت به برخی سازهها، خطر سقوط اشیاء و کاهش میدان دید از مخاطرات احتمالی این سامانه است.
کارشناس هواشناسی لرستان ضمن تأکید بر آمادگی دستگاههای اجرایی و امدادی به شهروندان توصیه کرد: در سفرهای برونشهری احتیاط لازم را داشته باشند، از فعالیتهای کوهنوردی و طبیعتگردی اجتناب و از تردد و توقف در حاشیه مسیلها، رودخانهها و خشکهرودها پرهیز کنند.
جابجا نشدن عشایر و چرای دام، جمعآوری محصولات زراعی و باغی و همچنین اطمینان از استحکام سازههای سبک و موقت از دیگر نکاتی بود که به آنها اشاره شد.