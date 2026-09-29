آیین گرامیداشت یاد و خاطره دانش‌آموز ان شهید «رها حیدری» و «یسنا میرزازاده»، با حضور جمعی از مسئولان، دانش‌آموزان و خانواده‌های این دو شهید در دبستان فضیلت ارومیه برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، در گرامیداشت آغاز سال تحصیلی و هفته دفاع مقدس، آیین گرامیداشت یاد و خاطره دو دانش‌آموز شهیده، «رها حیدری» و «یسنا میرزازاده»، با حضور جمعی از مسئولان آموزش و پرورش ناحیه دو ارومیه، بسیج سپاه ارومیه، دانش‌آموزان و خانواده‌های این دو شهیده در دبستان فضیلت برگزار شد.

این آیین با ادای احترام به مقام شهدای دانش‌آموز و یادآوری نام و خاطره رها حیدری و یسنا میرزازاده همراه بود؛ دو دانش‌آموزی که در جریان حمله رژیم صهیونیستی و آمریکا به شهادت رسیدند و یاد آنان در فضای مدرسه فضیلت گرامی داشته شد.

در ادامه برنامه، گواهی افتخار دو دانش‌آموز شهیده به پدربزرگ و مادربزرگ گرامی آنان اهدا شد.

خانواده‌های این دو شهیده نیز به یاد و نیت فرزندان خود، بسته‌های احسان تهیه کردند و میان دانش‌آموزان دبستان فضیلت توزیع شد. این بخش از مراسم، جلوه‌ای از تداوم فرهنگ ایثار، سخاوت و نوع‌دوستی خانواده‌های معظم شهدا در محیط مدرسه بود.

توجه به فرهنگ ایثار و فداکاری، زنده نگه داشتن نام و خاطره شهدای دانش‌آموز و انتقال این ارزش‌ها به نسل آینده، از محور‌های این آیین بود و مسئولان، فرهنگیان و دانش‌آموزان دبستان فضیلت در پایان مراسم بر پاسداشت یاد و راه این دو شهیده تأکید کردند.