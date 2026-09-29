رئیس مرکز نظارت و اعتباربخشی امور درمان وزارت بهداشت، توضیحانتی را در واکنش به اخبار مربوط به دریافت زیرمیزی از پزشکان ارائه کرد.

واکنش وزارت بهداشت به اخبار مربوط به دریافت زیرمیزی پزشکان

واکنش وزارت بهداشت به اخبار مربوط به دریافت زیرمیزی پزشکان

به گزارش خبرگزاری صداوسیما،، سیدحسین حاجی‌میرزایی اظهار کرد: آنچه در رسانه‌ها با عنوان «زیرمیزی» مطرح می‌شود، در قانون تعزیرات حکومتی در امور بهداشتی با عنوان «تحمیل هزینه اضافه به بیماران» شناخته شده و مطابق قانون با متخلفان برخورد خواهد شد.

وی افزود: در روند قانونی رسیدگی به این تخلف، مستندات توسط بازرسان ویژه وزارت بهداشت بررسی و پس از احراز و تشخیص تخلف در کمیسیون ماده ۱۱ قانون تعزیرات حکومتی، متخلفان برای تعیین مجازات به شعب تعزیرات حکومتی معرفی می‌شوند.

رئیس مرکز نظارت و اعتباربخشی امور درمان وزارت بهداشت ادامه داد: جرایم این تخلف، مالی است و پرداخت حق شاکی و همچنین جریمه‌ای معادل دو تا ۵۰ برابر مبلغ اضافه دریافتی برای متخلفان، از جمله مجازات‌های پیش‌بینی‌شده است.

حاجی‌میرزایی تصریح کرد: افراد یا مسئولان فنی مؤسسات متخلف، علاوه بر این جرایم، به دلیل رعایت نکردن قوانین و نظامات دولتی، مطابق قانون انتظامی نظام پزشکی نیز مورد رسیدگی قرار گرفته و مجازات‌های مقرر در این قانون درباره آنها اعمال خواهد شد.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای مقابله با این تخلف گفت: در سال گذشته بیش از ۶ هزار پرونده با موضوع «اضافه دریافتی» در کمیسیون‌های ماده ۱۱ قانون تعزیرات حکومتی دانشگاه‌های علوم پزشکی تشکیل و بیش از ۱۳۰۰ پرونده برای تعیین مجازات به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال شده است.

رئیس مرکز نظارت و اعتباربخشی امور درمان وزارت بهداشت افزود: به منظور تأکید بیشتر بر مقابله با این تخلف و یکسان‌سازی نحوه اقدام، «شیوه‌نامه برگزاری کمیسیون ماده ۱۱ قانون تعزیرات حکومتی» نیز به دانشگاه‌های علوم پزشکی ابلاغ شده است.

وی ضمن استقبال از گزارش‌های رسانه‌ها تأکید کرد: رعایت اخلاق و قانون و ارائه مستندات، می‌تواند در مقایسه با اتهام‌زنی، نقش مؤثرتری در پاکسازی زیست‌بوم درمانی کشور از این تخلف قانونی داشته باشد.