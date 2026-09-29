به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، فرمانده مرزبانی فراجا گفت: مرز‌های ایران در سال‌های اخیر فقط خطی برای جداسازی جغرافیایی کشور‌ها نبوده‌اند؛ بلکه به یکی از مهم‌ترین میدان‌های تأمین امنیت، توسعه تجارت، تردد زائران و تعامل با کشور‌های همسایه تبدیل شده‌اند؛ میدانی که در روز‌های جنگ و فشار‌های امنیتی نیز فعالیت‌های اقتصادی و تجاری در آن متوقف نشده است.

فرمانده مرزبانی فراجا با تأکید بر ادامه فعالیت‌های اقتصادی در مرز‌های کشور اعلام کرد که فعالیت‌های تجاری و اقتصادی ایران با کشور‌های همسایه، به مدد حضور و تلاش نیرو‌های مرزبانی، بدون وقفه جریان دارد.

سردار علی‌اکبر جاویدان در آیین تودیع و معارفه فرمانده مرزبانی استان ایلام، با اشاره به شرایط امنیتی منطقه و تحولات اخیر اظهار داشت: دشمنان تمام توان خود را در منطقه به کار گرفته‌اند، اما راهبرد‌های آنان برای تأمین امنیت و تثبیت حضورشان در منطقه با شکست مواجه شده است.

وی با اشاره به نقش نیرو‌های مرزبانی در حراست از مرز‌های کشور افزود: مرزبانی فراجا از ۸ هزار و ۷۷۵ کیلومتر مرز جمهوری اسلامی ایران حفاظت می‌کند و نیرو‌های مرزبانی، خدمت به مردم و حراست از مرز‌های کشور را افتخاری برای خود می‌دانند.

فرمانده مرزبانی فراجا یکی از نشانه‌های امنیت پایدار در مرز‌های کشور را استمرار فعالیت‌های اقتصادی و تجاری عنوان کرد و گفت که در جریان تجاوز دشمن و جنگ‌های اخیر، حتی یک بازارچه مرزی نیز تعطیل نشد.

جاویدان با اشاره به تلاش دشمن برای ایجاد خدشه در امنیت کشور تصریح کرد که فعالیت‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در مرز‌ها ادامه پیدا کرد و اکنون نیز مرز‌های کشور شاهد تداوم دادوستد و فعالیت‌های تجاری هستند. این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که مرز‌ها در شرایط بحران، نخستین نقاطی هستند که می‌توانند تحت تأثیر ناامنی قرار گیرند و هرگونه اختلال در امنیت مرزی، علاوه بر پیامد‌های نظامی، مستقیماً بر معیشت مرزنشینان، تجارت و ارتباط اقتصادی با کشور‌های همسایه اثر می‌گذارد.

فرمانده مرزبانی فراجا نقش مرزبانان را تنها محدود به مأموریت‌های نظامی و دفاعی ندانست و تأکید کرد که نیرو‌های مرزبانی در حوزه دیپلماسی مرزی نیز نقش‌آفرین هستند.

به گفته جاویدان، مرزبانان در کنار مدیران اجرایی برای استیفای حقوق مرزنشینان تلاش می‌کنند؛ موضوعی که نشان می‌دهد مأموریت مرزبانی در مناطق مرزی، همزمان ابعاد امنیتی، اجتماعی، اقتصادی و دیپلماتیک دارد. در واقع، مرزبان امروز فقط پاسدار یک خط جغرافیایی نیست؛ بلکه بخشی از مسئولیت او حفظ بستری امن برای زندگی مردم، فعالیت بازارچه‌ها، تجارت، تردد مسافران و تعامل با کشور‌های همسایه است.

جاویدان در ادامه با اشاره به جایگاه استان ایلام در میان استان‌های مرزی کشور گفت: این استان از بالاترین ویژگی‌های امنیتی برخوردار است و این وضع حاصل تلاش مردمی است که در طول سال‌های گذشته در دفاع از مرز‌های کشور نقش‌آفرینی کرده‌اند. ایلام ۴۳۰ کیلومتر مرز مشترک دارد و مردم این استان در دوران دفاع مقدس علاوه بر دفاع از مرز‌های خود، در استان‌های کردستان، خوزستان و کرمانشاه نیز در کنار رزمندگان لشکر امیرالمؤمنین (ع) حضور داشتند و شهدای بزرگی را تقدیم کردند. امنیت امروز مرز‌های ایلام را نمی‌توان صرفاً حاصل استقرار تجهیزات و نیرو‌های مرزبانی دانست؛ بلکه این امنیت بر سابقه‌ای طولانی از حضور مردم، رزمندگان و مرزبانان در دفاع از این منطقه استوار است.

یکی دیگر از محور‌های مورد اشاره فرمانده مرزبانی فراجا، تردد میلیونی زائران اربعین در استان‌های مرزی کشور به‌ویژه ایلام بود. تردد چندمیلیونی زائران در یک بازه زمانی محدود، علاوه بر اهمیت مذهبی و اجتماعی، از منظر امنیتی نیز یک عملیات گسترده محسوب می‌شود؛ چراکه مدیریت چنین جمعیتی در مرز‌های بین‌المللی نیازمند هماهنگی میان مجموعه‌های مختلف امنیتی، انتظامی، مرزی و اجرایی است.

جاویدان این حجم از تردد زائران را یکی از نمود‌های امنیت پایدار در کشور دانست؛ موضوعی که جایگاه مرز‌های غربی ایران را در مدیریت همزمان امنیت و تردد انسانی بیش از پیش نشان می‌دهد.

با وجود استمرار فعالیت‌های مرزی، فرمانده مرزبانی جمهوری اسلامی ایران تجهیز پاسگاه‌های مرزی را از مهم‌ترین نیاز‌های نیرو‌های مرزبانی عنوان کرد. پاسگاه‌های مرزی، نخستین سنگر‌های حفاظت از مرز‌های کشور هستند و تقویت تجهیزات و امکانات آنها مستقیماً با توان عملیاتی مرزبانان ارتباط دارد.

در شرایطی که مرز‌های ایران از نظر طول جغرافیایی گسترده و از نظر نوع مأموریت متنوع هستند، تأمین تجهیزات و امکانات مورد نیاز نیرو‌های مستقر در پاسگاه‌های مرزی می‌تواند نقش مهمی در افزایش توان پایش، واکنش و استمرار امنیت داشته باشد.